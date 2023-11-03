農糧署稱花蓮文旦次級品 陳椒華要求道歉並到產地座談

時代力量立委陳椒華日前為花蓮瑞穗文旦嚴重滯銷、產銷失衡，柚農血本無歸發聲，遭農業部農糧署回應，花蓮文旦瑞穗產區屬次級品，多數被盤商視為不要收購的類別。陳椒華今天再替柚農發聲，要求農糧署應對花蓮柚農致歉，不是僅憑書面回報資料，就斷然講出滯銷的是次級品之損農說法。

陳椒華今天再替花蓮柚農發聲，邀請花蓮服務處主任陳慶元、瑞穗鄉民代表賴柄佑、林佳和揭露產地現場實況，並帶來質優味美多汁的瑞穗文旦給官員及記者品嚐，澄清滯銷文旦並非農糧署所說的次級品，希望農業部官員能親自到花蓮跟柚農座談，瞭解產地真實情況。

陳椒華要求農業部應於十天內邀集地方政府、農會及產銷班等召開座談會，討論後制定文旦柚減產方式與目標，並要求地方政府及農會務必將相關訊息正確傳達給各產銷班及農民知悉，以避免柚農誤判農業政策而繼續供過於求。

陳椒華也要求農業部的廢園轉作補貼再加碼，加速調節文旦減產，同時積極協助在地文旦柚農轉作其他作物之技術支援指導。此外，也要提供有意願做文旦柚加工以提升附加價值之業者及柚農，包括設備方面的補助，同時媒合大型通路商協助文旦柚加工品銷售。

賴炳佑指出，農糧署對中秋節前的收購價格及節後滯銷問題，均未確實掌握產地現況資訊，因而產生誤判，上周還回應「滯銷的是大果、次級品、格外品」，如此傷害糟蹋柚農心血的說法，因此帶著美味多汁品質良好的文旦柚北上，希望農業部官員親自到瑞穗鶴岡產地了解實況，勿僅聽信農會端的片面之詞和虛報的數據，才能真正了解瑞穗文旦產業困境。