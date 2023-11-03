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「飛象家園」專責照護 1歲重症女童終於可以回家了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄長庚與飛象家園公私合作，協助重症兒同小靜（化名）改善症狀，返家照顧。記者王勇超／攝影
高雄長庚與飛象家園公私合作，協助重症兒同小靜（化名）改善症狀，返家照顧。記者王勇超／攝影

高雄女童小靜（化名）出生後因先天性腦缺損和軟喉症，需長期醫療照護，家人將她帶到專為重症兒童而設的「飛象家園」，經過高雄長庚外展醫療團隊每月診療，讓小靜的體重從2.2公斤，半年增加到7.8公斤。高雄長庚說，3年前成立兒童發展暨保護中心守護兒少弱勢醫療，9個行動方案已服務個案超過3000人次。

衛生福利部次長李麗芬說，全台有11家醫院積極推行兒少保護區域整合中心，長庚醫療團隊是其中之一，也是中央與地方政府重要後援，為弱勢兒少與家庭提供良好的醫療照顧。

高雄市副市長林欽榮表示，2020年高雄長庚醫院透成立兒童發展暨保護中心，同年高雄市政府首創重症兒虐長期照護機構「飛象家園」，就由長庚醫院協力飛象家園重症孩童接受醫療診視、全日醫療諮詢等重要醫療照護。

高雄長庚表示，女童小靜出生後，因先天性腦缺損和軟喉症，導致經常住院，但家人缺乏重症孩童照顧技巧，去年7月1歲多的小靜被安置到飛象家園，高雄長庚外展健康訪視團隊每月前往診療，並用手術改善呼吸、介入情緒問題，讓小靜的體重從原本2.2公斤，半年增加到7.8公斤，情緒穩定後更大幅下降發作頻率。

高雄長庚說，小靜的家人也積極學習照護技巧，高雄長庚、飛象家園、高市社會局採取漸進式返家處遇模式，積極協助小靜銜接家照顧，去年10月小靜終於返家，團隊仍持續透過家訪提供專業建議，確保小靜醫療不中斷。

長庚兒少保護中心召集人、高雄長庚副院長龔嘉德說，高雄長庚醫院為守護兒少醫療，發展出以兒少為本的全人整合醫療照護診，提供兒少安置機構兒少健康照護、定期檢查與健康照護計畫，兒少創傷復原，兒少虐待與脆弱家庭父母親追蹤關懷，兒少虐待驗傷與診斷等五大面向。自2020年迄今以服務1380個兒少保護個案，跨16個不同醫療專科門診。

龔嘉德說，高雄長庚也發展出寶貝方案、守護方案、飛象方案、點燈方案等9大行動方案，3年來也已服務超過3000人次。長庚醫院將繼續用愛、行動、力量守護兒少，期許未來能為每一個弱勢兒少及及家庭帶來更多支持。

高雄長庚今天舉辦提升兒少醫療健康與福祉記者會，分享服務成果。記者王勇超／攝影
高雄長庚今天舉辦提升兒少醫療健康與福祉記者會，分享服務成果。記者王勇超／攝影

長庚 團隊 家人

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