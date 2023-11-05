疾管署呼籲：秋冬防疫不忘COVID-19，簡單保護自己，也保護身邊重要的人

秋冬季節是呼吸道病毒的流行期，從近期醫院、診所呼吸道疾病患者暴增，可見民眾警戒心鬆懈，很容易就會惹病毒上身。目前政府已呼籲「秋冬防疫不忘COVID-19」，COVID-19疫情持續演變，二次確診人數越來越多，尤其是免疫系統較為脆弱的年長者與慢性病患者，在面對變異株時往往伴隨著更大的風險。

新冠肺炎雖已經常態化，但新冠變異病毒仍具很高的傳染力。 圖／許書華醫師提供

新型變異病毒XBB具更高的傳染力，被專家與民眾視為「大魔王」，過去施打的舊疫苗保護力已大為不足。現今若確診雖然致死率降低，但還是有可能導致重症，再次確診者出現「長新冠」的機率也較高，若出現長新冠，對於民眾整體健康和生活都影響甚鉅。

醫師：XBB傳播力更強，施打疫苗能達到3大效果

面對新型變異病毒XBB來勢洶洶，該如何預防感染，保護自己也保護身邊的人？家醫科主治醫師許書華指出，新型變異病毒和過往冠狀病毒本質相同，都是透過「飛沫」和「接觸」兩大途徑來傳播，因此戴口罩、勤洗手、保持社交距離、提升免疫力，仍是主要的預防方式，而最有效減少感染的方法，就是隨不同變異株施打疫苗。

很多人認為新冠病毒已經常態化了，為什麼還需要施打疫苗呢？許醫師表示，「新冠病毒一直在變，XBB傳播力更強，會干擾免疫系統的辨別能力，隨不同變異株施打疫苗能增強抗體濃度，達到預防感染、預防重症、降低長新冠風險3大效果。」

從政府公費疫苗施打順序可以看見，65歲以上長者、孕婦、患有多重慢性病痛、癌症、糖尿病，免疫力較低者，都是新冠肺炎高風險族群。常與高風險族群接觸者，如：與年邁或罹患慢性病父母同住或需往來探視者，也會提高病毒傳遞感染的可能性。

此外，BMI ≥ 30、過胖會造成身體慢性發炎、免疫力差，抽菸也會影響免疫系統功能，提高感染新冠病毒的機率。生活忙碌壓力大、睡眠不足以及需要體力勞動者，一旦確診可能會耽誤工作行程、影響工作表現，並因為新冠後遺症導致身體疲勞、體力下降，也需要透過疫苗預防感染，許醫師呼籲上述族群宜盡快接種新的疫苗，鞏固身體的防護網。

已經打了3劑舊疫苗還不夠嗎？為什麼還要追加？

台灣超過半數民眾都已施打3劑舊疫苗，還有需要追加接種新的疫苗嗎？許醫師指出，「病毒不斷變異，就像流感疫苗，也是每年都要施打一次。」根據疾病管制局的數據，疫苗的保護力大約能維持6至12個月，推算一下，舊疫苗不只無法防禦新型變異病毒，保護力也已不足。

至於新的疫苗施打完保護力有多少？能維持多久？許醫師解釋，每支疫苗都是經過研究證實，保護力至少達到7成以上才能上市，從追蹤報告來看，施打疫苗後3個月，保護力為100%，施打後一年以上，只剩下3成保護力。

流感和COVID-19症狀比一比！

近期天氣開始轉涼，冬季病毒肆虐，如何區分流感與COVID-19感染的症狀？許醫師說明，流感症狀以「上呼吸道」為主，例如：喉嚨痛、鼻塞、流鼻水，常見伴隨倦怠、腸胃型感冒、腹瀉等症狀；COVID-19感染的症狀多表現在下呼吸道 (氣管、支氣管、肺部)，如：咳嗽有痰、容易喘……等等。要注意的是，流感的潛伏期大多在4天內，從開始有不舒服的症狀起，3-5天傳播力特別高，COVID-19潛伏期2-24天都有可能，沒症狀前已經有感染力，因此在人群中傳播得特別快速！同時，從近期數據發現，新冠重症比例大約是流感重症病例數的6至10倍，疾管署推估到了12月底，每日大約有超過2萬人感染新冠病毒，其中約有200人會出現新冠併發症 (重症)。

目前疾管署除了陸續提供針對COVID-19 XBB變異病毒的疫苗施打，也因應秋冬呼吸道病毒齊發，提供肺炎鏈球菌疫苗和流感疫苗。許醫師提醒民眾，「秋冬防疫不忘COVID-19，3種疫苗可以一起打，把保護力一次升級。」

圖／黎詩彥製表

每5人有1人出現「長新冠」，接種疫苗能預防新冠後遺症

許醫師也提醒民眾，雖然現在新冠疫情已經常態化，感染死亡的人數不多，但仍要留意「長新冠」後遺症的發生。若確診後超過3個月，還是有呼吸困難、肌肉痠痛、疲憊、體力差、味嗅覺喪失、注意力無法集中等症狀，就稱之為「長新冠」。根據統計，每5個確診者當中就有1人出現「長新冠」，尤以銀髮族、慢性病患者、中年婦女、新冠重症患者居多。「長新冠」不只會導致日常生活受限，也會重創工作和學習效率，因此隨不同變異株施打疫苗是最好防範重症和「長新冠」的解決方案。