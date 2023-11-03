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元旦3天連假！離島航線7萬個座位 下周一上午9時搶票
明年元旦假期自12月30日至明年1月1日有3天連假，交通部民航局今天表示，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線，將提供850架次，共計7萬12個座位，將於6日下周一上午9時起開放訂位。
針對元旦連假離島疏運，民航局表示，12月29日至明年1月2日為航空疏運期，共計5天。元旦連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。
各航線運能提供方面，澎湖航線430架次、3萬1188個座位數；金門航線340架次、3萬3314個座位數；馬祖航線80架次、5510個座位數。以上3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供850架次、7萬12個座位數。民航局說，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
民航局提醒旅客，此次元旦連假，尖峰時段12月29日至12月31日台灣出發往離島方向，以及12月31日至明年1月2日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。
民航局說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。
此外，民航局提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。
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