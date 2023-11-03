食藥署衛教翻車！千年芋當姑婆芋 樹木園這2芋併列教分辨
衛福部食藥署日前舉辦「芋」防中毒衛教記者會鬧烏龍，誤把姑婆芋當成可食用的千年芋。嘉義市百年樹木園新增耐蔭植物區，就有千年芋、台灣姑婆芋併列，以告示牌解說，教導民眾分辨。
農業部林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉市百年樹木園，是台灣非原生種植物的大本營，在樹區入口日式宿舍區新闢耐蔭植物區，就種有台灣姑婆芋、千年芋，立告示牌解說，園區有許多台灣姑婆芋、千年芋，研究中心說，到樹木園觀看就知道2芋不同。
食藥署示範「滴水辨別」姑婆芋和芋頭，指出芋頭葉面因覆有絨毛，水滴在葉面，會形成一顆顆小水滴，葉片呈盾形，葉脈不明顯，其與葉面相接的葉柄呈深紫色，且地下莖具有紫色斑點。姑婆芋表面光滑，葉子廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接的葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。
臉書粉絲專頁「胖胖樹的熱帶雨林」指出，食藥署示範姑婆芋是可食用的千年芋，台灣野外可以見到大型天南星科除了姑婆芋，還有千年芋跟東南亞的大野芋，對民眾來說，很難區分。食藥署副署長林金富說，10月有2位民眾，晚上到北部某度假酒店大廳酒吧用餐，因炒飯底下墊有修剪後的「姑婆芋葉」，於用餐時短短10分鐘內，就出現嘴唇、喉嚨刺痛及吞嚥困難等中毒症狀。
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