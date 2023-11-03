整理包／全國最大！ ITF台北國際旅展今天登場 6大QA一次查
全國最大旅展「ITF台北國際旅展」今天登場，集結日、韓、泰及歐美等104個國家、城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園，多達1300個攤位。聯合新聞網整理相關QA，方便讀者查詢。
問：活動時間、地點？需要購票嗎？
答：今天中午12時至晚上6時，明天起至下周一上午10時至晚上6時。地點在台北市南港展覽館。
展期票：全票200元、優待票150元（6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，憑證購票）、愛心票100元（身障人士及陪同者一人，憑證各別購買）。售票地點在南港展覽館一館K區入口前外搭票亭（捷運1號出口）、K區服務台。
開放兒童入場，未滿6歲、身高未達120公分兒童，須由1名持票大人陪同，免購票進場。此外，寵物謝絕入場、導盲犬除外。
問：有免費入場的方式嗎？
答：捐血送門票，今明兩天攜帶身份證至大台北地區17個捐血點，捐血完成捐1袋血250c.c，即可兌換1張門票，捐兩袋血共500c.c可兌換2張門票，每人最多捐2袋。限量1萬張，贈完為止。
問：要如何抵達活動會場？交通方式？
答：建議搭乘捷運板南線或文湖線至「捷運南港展覽館站」。
若是開車前往，周邊停車場：南港展覽館1館停車場、南港展覽館2館停車場、南港軟體工業園區第三期地下停車場、世貿公園地下停車場、中信金融園區地下停車場。
問：今年吉祥物大遊行及見面會的時間及地點？
答：吉祥物今天至周日下午2時至2時30分，下周一下午4時至4時30分。每天吉祥物大遊行將從南港展覽館1樓J區入口遊行至K區大會舞台，遊行至終點大會舞台後將進行見面會活動。
問：今年兌換信用卡刷卡滿額禮的攤位在哪裡？合作的銀行有哪幾家？
答：兌換地點在南港展覽館一館「展區E」的信用卡滿額禮兌換區。今年參與信用卡刷卡滿額禮的銀行有台新銀行、中國信託銀行、元大銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、合作金庫銀行、第一銀行。信用卡刷卡滿額禮資訊： https://reurl.cc/MyD5k4
問：今年大會的好禮大放送活動內容？
答：今年除了信用卡刷卡滿額送好禮，還有早鳥禮、問卷禮、滿額禮等各種好禮。好禮大放送資訊請點此。
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