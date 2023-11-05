好想親眼目睹「新視界」？網議這些近視雷射優缺點術前必看！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「近視雷射」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的近視雷射優缺點排行。

隨著醫療技術的進步，要想改善近視問題已經可以透過不同類型的雷射，幫助民眾擺脫眼鏡、隱形眼鏡的束縛，回到尚未近視時的清晰視線。不過，近視雷射也並非十全十美，因此我們就針對「近視雷射」相關話題進行觀測，一起看看網友熱議的近視雷射優缺點有哪些！

「擺脫眼鏡」讓生活超輕鬆又方便 手術過程快速無痛大幅降低手術恐懼感 ▲ 網友熱議TOP4近視雷射優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「近視雷射」相關話題的討論，發現能夠「擺脫眼鏡束縛」是民眾認為進行雷射後的最大優點。

由於有近視困擾的民眾往往從小就開始配戴眼鏡，幾乎僅有睡眠時間能夠逃離眼鏡的「支配」，且還需要日常清洗、保養鏡片，相當麻煩，令許多眼鏡族選擇進行近視雷射，一勞永逸。

就有名網友在配戴了30多年的眼鏡後，認為戴眼鏡「超麻煩」，且覺得在有打扮時戴著眼鏡「真的邋遢慘」，因此毅然決然進行雷射手術。術後該網友也分享道「不用戴眼鏡就是爽」、「隨時可以換上墨鏡不說，連洗澡的時候把手機放在外面都還能清楚看見」，點出毋需配戴眼鏡後為生活帶來許多便利。

而「手術快速無痛」也是民眾熱議的優點之一。近期更有廣告打出「單眼僅需十秒」的說法，網上也有術後心得分享，提到「雷射當下是看著光源點，很像我們驗光的感覺，各十秒，就在醫生跟我說話還沒反應過來的瞬間就好了」，認為手術過程迅速，不會造成過多緊張感。

然而，近視雷射也並非完美無缺，其中最令民眾擔憂的缺點則為「可能造成眼睛乾澀」。有人就表示「乾眼的部分我覺得很看個人體質，我自己剛做完確實比較乾澀，大概過了一週後覺得沒什麼乾澀了」，提到眼睛乾澀問題會隨著時間改善，也有人說道「已經一年多了還是很乾」、「術後半年還是偏乾」，指出即使術後已經過一年了還是沒有改善。

醫師就說明，多數人眼睛乾澀狀況會隨著時間漸漸轉好，不過也有少部分患者的乾眼症狀無法改善。除此之外，「眩光」也是許多民眾在術後會遇到的問題，不過與乾眼症狀相同，多數人會隨時間好轉。提醒民眾必須在術前進行詳細的檢查，評估是否適合進行手術，避免發生以上問題。

近視雷射固然為許多人創造「視力奇蹟」、大大提升生活品質，卻也有少部分人深受副作用影響。建議民眾在進行近視雷射前可以至多家院所比較，並且仔細檢查眼球狀況，再經由專業醫師評估手術可行性，相信就能擁抱「美麗新視界」！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「近視雷射」相關討論則數。觀測期間：2023/07/20~2023/10/19，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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