快訊

四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

慘！高雄轎車路口衝撞停等紅燈機車7傷 1男騎士遭夾死

李善均驗毒結果出爐「呈陰性」將接受二次傳喚

台人超愛吃保健食品？網議七大保健食品幫你改善身體機能！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
台人超愛吃保健食品？網議七大保健食品幫你改善身體機能！ 圖片來源/unsplash
台人超愛吃保健食品？網議七大保健食品幫你改善身體機能！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「保健食品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的保健食品排行。

現代人生活忙碌、三餐不定，容易引發身體的各種毛病，因此民眾便轉而從「營養保健品」中攝取平時缺乏的各項元素，希望能夠維持身體的機能正常運作。我們就針對網上關於「保健食品」相關話題進行觀測，一同看看受到最多熱議的保健食品是哪些吧！


營養不均就交給「綜合維他命」幫你補充 「益生菌」成效因人而異需親自使用

▲ 網友熱議TOP7保健食品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP7保健食品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「保健食品」相關話題的討論，發現「綜合維他命」為最受熱議的保健食品。維生素是維持人體正常運作所需的物質，但由於人體無法自行產生這些元素，再加上若是平時飲食不均衡，則容易缺乏某些特定維生素，此時便可以從維他命當中獲取。

就有網友詢問，長期吃綜合維他命身體有何變化？引來許多鄉民回覆，說道「自從跟著孕婦同事一起吃之後，再也沒有嘴破了，有點神」、「我自己覺得比較不會便秘」、「維他命C我覺得真的會讓皮膚比較好耶」，點出身體機能在服用綜合維他命之後有得到改善。

不過，也有少部分人提到「沒有效」、「感受不出差異」，認為攝取綜合維他命並沒有讓體質改善的功用。建議民眾可以先從「飲食」中攝取各種營養素，而將綜合維他命作為輔助營養品攝取。

而「益生菌」也是許多人愛用的保健食品。攝取益生菌能夠幫助人體從腸道改善菌叢生態，並達到讓身體機能正常、強健的功效，討論區就有民眾請益「益生菌該怎麼選擇？」，吸引眾多益生菌愛用者分享經驗，提到「個人吃益生菌心得：親身體驗才有用」、「益生菌要吃3個月左右才知道適不適合自己體質，不適合就換個品牌」，指出益生菌有效與否取決於個人體質，每個人適用的種類不盡相同，必須親身嘗試過才會了解使用成效。

此外，「膠原蛋白」則能夠幫助人體外在「養顏美容」、內在「保養關節、骨骼」。不過論壇上關於膠原蛋白保健品的評價不一，有人認為服用膠原蛋白的成效不彰，卻也有許多人提到「吃了一段時間覺得皮膚有稍微變得光滑透亮一些」等對於膠原蛋白的功效表達肯定的相關評價。

保健食品的種類百百種，提醒民眾在挑選時要特別注意，看清標示中的成分、禁忌，同時也可以諮詢醫師的專業建議，避免同時服用相衝突的保健品，才能吃得健康又安心！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「保健食品」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/19~2023/10/18，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

保健食品 社群 維他命

延伸閱讀

比壓縮機還少見！飲料杯「1設計」日網讚天才 台人看傻：我們的日常

台人遊日怨刷卡被多收5%手續費 旅遊達人急喊：是結帳陷阱！

跟想像不同！陸人曝來台旅遊真實心得 喊台人「2習慣」難理解

黏滑銀耳、秋葵富含膠原蛋白？營養師解析真相！選擇膠原蛋白必知7重點

相關新聞

下周一午後北部轉雨降溫 關注10日冷空氣能否跨海來台

今天台灣受到東南風影響，且周邊水氣少，各地都是晴時多雲的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，白天高溫各地都可來到2...

把握台北國際旅展優惠 旅遊業：明年首季旅遊成本難降

ITF台北國際旅展即日起至11月6日在台北南港展覽館1館登場，集結1300個攤位，祭出聖誕、跨年、春節等優惠產品，為6年...

未來2周東北季風主導天氣 仍可能有熱帶擾動生成

中央氣象署發布月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來兩周鋒面及東北季風增強時，北東轉濕涼、中南早晚...

團客赴陸明年3月解禁 旅行社早以參訪團名義偷跑：能做不能說

我國禁止組團赴陸旅遊的「禁團令」遲未解除，引發觀光業界不滿。交通部長王國材昨天鬆口，將在明年春節前宣布，3月1日起開放組...

嘉南濃霧、秋老虎還沒走 吳德榮：下周一傍晚北台灣變天

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象。中央大...

下周一桃園以北轉濕涼 立冬東北季風減弱再迎好天氣

今天各地晴朗穩定，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星降雨機會。溫度方面，各地低溫為20至23度，清晨受輻射冷卻影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。