台北國際旅展今登場 台日韓高人氣吉祥物大遊行別錯過

全國旅遊業盛事「ITF台北國際旅展」，今天起至下周一在南港展覽館1館登場。旅展4天每天下午都有吉祥物大遊行和見面會，包括台灣人氣吉祥物喔熊、魚頭君，以及來自日本、韓國的島根貓、蜜柑狗狗、虎宗&武熊等。

今年集結日、韓、泰及歐美等104個國家、城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1300個攤位。人氣吉祥物也即將現身，HIGH翻全場。

吉祥物大遊行&見面會活動時間：今天、明天、周日的下午2時至2時30分，以及6日下周一下午4時至4時30分。每天的吉祥物大遊行將從南港展覽館1樓J區入口遊行至K區大會舞台，遊行至終點大會舞台後將進行見面會活動。

人氣吉祥物名單：交通部觀光署－喔熊、馬來西亞觀光局台北辦事處－長鼻猴、義聯集團義大世界－大義、金門縣政府－阿特、台灣觀光遊樂區協會－豚寶、六福旅遊集團－哈比&哈妮、國立故宮博物院－小翠、新竹市政府－河馬樂樂、陽明山天籟大飯店－藍鵲寶寶、宜蘭力麗威斯汀度假酒店－威威&汀汀、理想大地渡假飯店－比姆。

還有農業部－鷺小白、承億文旅－白日夢獸：憨吉、寒舍餐旅－Mu醬& Mumu醬、嘉義縣文化觀光局－嘉義縣佐登妮絲城堡佐美喵家族、原住民族委員會－部落小鷹、苗栗縣政府－貓裏喵、台南市政府－魚頭君、遠雄悅來大飯店－海豚弟弟Andy&海豚妹妹Zoe、農業部農村發展及水土保持署－農村小童、國泰商旅－噗噗、台灣虎航－虎將。