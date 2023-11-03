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穩定好天氣！白天快速回溫 留意日夜溫差大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天的天氣穩定，上午快速回溫，日夜溫差大。本報資料照片
今天的天氣穩定，上午快速回溫，日夜溫差大。本報資料照片

今天的天氣相當穩定。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，夜間清晨因為弱風加上雲量少，輻射冷卻相當明顯，平地低溫大約在20-22度。其中，冷空氣容易聚集在空曠地區或是丘陵中的谷地，氣溫又更低，今天平地最低溫還是出現在新竹關西，只有16度。

他說，上午快速回溫，日夜溫差相當大，大多10度或以上。中南部要留意清晨容易有水氣凝結，導致霧或靄生成，可能會影響能見度，開車時也要多留意路況。這樣的天氣預計持續到周日。

這幾天雖然天氣穩定，但空氣品質不太理想。李至晟表示，西半部地區因為風速尤其弱，大氣擴散不佳，一方面是細懸浮微粒會逐漸累積，另一方面白天強烈的紫外線會催化光化學反應，使得臭氧濃度劇增。

李至晟說，過去因為環境吹東北風，只有中南部亮起代表對敏感族群不健康的橙燈，周末前伴隨西半部背風渦漩發展，就連北部也有機會。

下波的天氣變化，將發生在下周一白天，李至晟表示，因為鋒面跟高壓南下，台灣又會短暫轉為東北季風天氣型態。

他說，目前看來這次只有鋒面尾端掠過北部沿岸，後面的冷空氣也不強，中南部地區影響還是不大。只有迎風面的北部、東半部在下周一午後陸續轉為陰有雨的天氣。

他表示，白天的氣溫方面，只有下周二的北部、東半部因為日照減少較低，大約22-25度，中南部一樣有機會來到30度或以上。

李至晟表示，下周三白天東北季風快速減弱並轉為偏東風，迎風面水氣減少後，溫度回升。下次的東北季風要等到下周後期甚至周末才有機會。

東北季風 低溫

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