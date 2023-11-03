秋老虎開始 粉專：今起3天真的熱 像回到夏天

「秋老虎開始」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今起至周末全台高溫偏熱，中央氣象署預報將上看30至32度，真的熱，天氣也相當穩定、少雨，僅有台東迎東南風，偶爾飄一點點雨，絕大多數地方，都宛如回到（或持續）夏天。

下一次變天預計是下周一，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，新一波東北季風南下，只是範圍僅限北部宜蘭，其他地方影響不大，暖秋還會持續好一段時間。

中央氣象署說，今天各地普遍仍是晴到多雲的天氣，只有東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；夜晚清晨稍涼，各地低溫約20至23度，白天則溫暖偏熱，高溫普遍都有29至32度，近山區內陸有機會再更高一些，日夜溫差大，留意溫度變化，適時增減衣物。

氣象署說，清晨夜晚彰化以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，桃園至中部沿海地區可能出現背風渦流致局部地區汙染物濃度上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨彰化以南地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象署說，周六、周日天氣持續穩定，各地晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨；風向為東南到偏南風，白天溫暖偏熱，早晚稍涼，日夜溫差大。

下周一上半天鋒面通過台灣北部海面，氣象署表示，下半天東北季風增強，北部及東北部會有轉涼的感覺，桃園以北及東半部降雨機率提高，其中東北部降雨較明顯且範圍廣，其他地區降雨則較為局部，新竹以南為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周二東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，氣象署說，高溫和過去幾天相比降幅較多，低溫則變化不大；東北部地區有短暫雨，桃園以北及花東降雨仍較為局部，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣象署表示，下周三東北季風減弱，下周三、下周四各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。