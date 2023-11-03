快訊

美債殖利率下跌 道瓊大漲564點、那指升幅1.78%、台積電ADR勁揚逾3％

秋老虎開始！ 氣象粉專：今起3天真的熱 像回到夏天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹關西16.0度 吳德榮：秋老虎持續 下周一晚北台灣變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天至周日持續受中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉為偏東南風，為秋老虎天氣型態；白天天氣偏暖，各地區最高溫約在33度至35度。本報資料照片
今天至周日持續受中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉為偏東南風，為秋老虎天氣型態；白天天氣偏暖，各地區最高溫約在33度至35度。本報資料照片

今天最低溫出現在新竹縣關西鎮的16.0度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日清晨輻射冷卻作用、各地區平地最低氣溫17度至20度左右，日夜溫差大，應注意衣著調適。

吳德榮說，今天至周日持續受中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉為偏東南風，為秋老虎天氣型態；白天天氣偏暖，各地區最高溫約在33度至35度。由於天氣晴朗，中午前後應注意防紫外線。今天北部18至34度、中部19至34度、南部20至34度、東部17至33度。

吳德榮表示，下周一傍晚至周二東北季風南下，冷空氣並不強，大台北、東半部因有雨而轉涼，東北部有較大雨勢的機率；桃園以南高溫略降、影響不大。下周三、周四東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，北海岸、東半部仍有局部短暫雨。

歐洲模式6日20時地面模擬圖（左圖）顯示，東北風南下、北台灣有少量降雨；7日8時的地面模擬圖（右圖）則顯示，降雨範圍包括大台北及東半部，東北部有較大雨勢的機率。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式6日20時地面模擬圖（左圖）顯示，東北風南下、北台灣有少量降雨；7日8時的地面模擬圖（右圖）則顯示，降雨範圍包括大台北及東半部，東北部有較大雨勢的機率。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 東北季風

延伸閱讀

晝熱夜涼秋老虎上看35度高溫 吳德榮：下周一晚變天

把握秋高氣爽好天氣 吳德榮：周日變天 大台北轉雨

吳德榮：東北風影響北台略濕涼 布拉萬今增為強颱日本南方遠海大迴轉

今明慎防較大雨勢！布拉萬將轉中颱 吳德榮曝最新路徑

相關新聞

遊覽車「撞」況多 運安會籲公布黑名單

大型車事故頻傳，上月發生健全通運遊覽車駕駛超速釀四死，時隔幾日又發生新澳隧道砂石車超速釀十七車連環撞意外。國家運輸安全調...

外送後遺症？ 淡水河垃圾量 3年增1倍

荒野保護協會昨公布淡水河川廢調查，今年淡水河岸垃圾量比二○二○年暴增一倍，多集中於關渡大橋及蘆洲區，其中出海口部分熱點垃...

公費流感疫苗第2階段 東洋、賽諾菲最夯

公費流感疫苗第二階段，自11月起開放50歲到64歲族群接種，今年公費流感疫苗首次採購高端流感疫苗，第一階段開打時掀起「高...

新竹關西16.0度 吳德榮：秋老虎持續 下周一晚北台灣變天

今天最低溫出現在新竹縣關西鎮的16.0度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今...

清晨5時宜蘭外海規模3.8地震 最大震度1級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨5時在宜蘭縣政府南南東方39.7公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3.8地震...

秋老虎開始 粉專：今起3天真的熱 像回到夏天

「秋老虎開始」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今起至周末全台高溫偏熱，中央氣象署預報將上看30至32度，真的熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。