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新竹關西16.0度 吳德榮：秋老虎持續 下周一晚北台灣變天
今天最低溫出現在新竹縣關西鎮的16.0度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日清晨輻射冷卻作用、各地區平地最低氣溫17度至20度左右，日夜溫差大，應注意衣著調適。
吳德榮說，今天至周日持續受中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉為偏東南風，為秋老虎天氣型態；白天天氣偏暖，各地區最高溫約在33度至35度。由於天氣晴朗，中午前後應注意防紫外線。今天北部18至34度、中部19至34度、南部20至34度、東部17至33度。
吳德榮表示，下周一傍晚至周二東北季風南下，冷空氣並不強，大台北、東半部因有雨而轉涼，東北部有較大雨勢的機率；桃園以南高溫略降、影響不大。下周三、周四東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，北海岸、東半部仍有局部短暫雨。
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