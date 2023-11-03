新竹關西16.0度 吳德榮：秋老虎持續 下周一晚北台灣變天

今天最低溫出現在新竹縣關西鎮的16.0度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日清晨輻射冷卻作用、各地區平地最低氣溫17度至20度左右，日夜溫差大，應注意衣著調適。

吳德榮說，今天至周日持續受中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉為偏東南風，為秋老虎天氣型態；白天天氣偏暖，各地區最高溫約在33度至35度。由於天氣晴朗，中午前後應注意防紫外線。今天北部18至34度、中部19至34度、南部20至34度、東部17至33度。