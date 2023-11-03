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遊覽車「撞」況多 運安會籲公布黑名單

聯合報／ 記者周湘芸周彥妤／台北報導
大型車近期事故頻傳，運安會昨建議交通部公布風評不佳遊覽車業者名單。圖為國道三號上月發生的四死廿二傷車禍。本報資料照片
大型車近期事故頻傳，運安會昨建議交通部公布風評不佳遊覽車業者名單。圖為國道三號上月發生的四死廿二傷車禍。本報資料照片

大型車事故頻傳，上月發生健全通運遊覽車駕駛超速釀四死，時隔幾日又發生新澳隧道砂石車超速釀十七車連環撞意外。國家運輸安全調查委員會主委林信得昨表示，建議交通部公布疲勞駕駛、超速慣犯等風評不佳遊覽車業者。交通部公路局表示，一直以來都有公布遊覽車業者評鑑結果、駕駛違規次數，近期會進一步檢討公告細項。

不過遊覽車業者認為，近期幾起重大事故，表面上是超車、超速釀禍，實際上多是超時工作導致疲勞駕駛，呼籲公路局加強管理。

林信得表示，健全通運遊覽車事故及新澳隧道砂石車事故為第一級重大公路事故，運安會已立案調查，預計明年四月發布事實資料報告，二○二五年四月完成最終調查報告，另建議交通部公布風評不佳遊覽車業者，包括涉疲勞駕駛、超速慣犯等，供民眾選擇參考。

公路局表示，過去網站都有公布遊覽車業者每年評鑑結果、車輛資訊、駕駛人六年內違規次數，其中也將十年內酒駕次數獨立統計，若業者發生重大交通事故，會隨時調降等第。近期會再檢討公告形式，包括公告更細的項目、違規樣態分類等。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，超速、闖紅燈、酒駕及穿越平交道等重大違規跟違停、並排等違規的嚴重程度差很多，僅管公路局有統計駕駛人違規次數，但未公布違規樣態等同做半套，支持政府公布愈詳細愈好。

魯孝亞也提到，近期幾起重大事故多是超時工作導致疲勞駕駛，今年初公會自主發文給公路局修正工時規定，從駕駛報到到結束一天，不得工作超過十一小時，更建議應在遊覽車上裝設刷卡機供駕駛打卡，避免業者或駕駛鑽漏洞，希望公路局加強管理。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，遊覽車業者規模差異甚大，如果只以違規件數為基礎，恐難以執行，且遊覽車靠行比率高，公布公司對高違規駕駛恐沒太大影響，建議可公布平均每位駕駛違規點數最高的十家遊覽車公司，針對違規累犯駕駛召回訓練。

遊覽車

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