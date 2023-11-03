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金獎導演陳慧翎48歲逝世／預防遇瓶頸 子宮頸癌年輕化

聯合報／ 記者鄒尚謙沈能元／台北報導

執導「下一站，幸福」、「你的孩子不是你的孩子」等知名作品的金獎導演陳慧翎，日前因子宮頸癌過世，享年48歲。婦癌醫師表示，子宮頸癌已開始出現年輕化趨勢，做好子宮頸抹片檢查、定期追蹤至關重要。

陳慧翎曾獲5座金鐘獎，於2013年發現罹患子宮頸癌，但仍不斷創作，積極化療、積極生活，期間雖不斷復發但依舊積極抗癌，更拍出許多代表作品。

近年來各界積極預防子宮頸癌，馬偕醫院婦癌科主任張志隆表示，子宮頸癌99%是HPV病毒引起，因疫苗、抹片檢查推動，子宮頸癌早期患者確實有減少，但第三、第四期患者並沒有明顯降低，仍有部分民眾「始終不願意篩檢」，因此子宮頸癌預防確實已遇上瓶頸。

張志隆表示，子宮頸癌是相當特殊的癌症，屬於病毒感染引起，感染後大多「無症狀」，無法知道HPV病毒何時會開始作怪，也因此許多民眾保持僥倖心態「覺得自己應該不會有事」。

「目前國內罹患子宮頸癌患者，多半認為自己不是高危險群，長年沒有進行子宮頸抹片檢查。」知名婦產科醫師、台北秀傳醫院院長鄭丞傑指出，國內女性每年進行抹片檢查者，約占女性人口的3至4成，3年才進行一次抹片檢查者，高達5至6成，無疑增加罹癌風險。

「子宮頸癌近年有年輕化趨勢。」張志隆指出，子宮頸癌過去是年紀較大後會罹患的疾病，雖然推動國中女生公費疫苗，但推動時間尚短，得等十幾二十年後才能看出整體預防成效。

鄭丞傑提醒，子宮頸癌早期發現、治療，第一期5年存活率可高達95%，第二期為70%、第三期60%、第四期存活率僅剩20%；子宮頸癌5大防治重點，定期進行子宮頸抹片檢查、接種子宮頸癌疫苗、進行人類乳突病毒篩檢、性行為時男性全程使用保險套、不隨意服用偏方。

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