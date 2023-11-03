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公費流感疫苗第2階段 東洋、賽諾菲最夯

聯合報／ 記者陳雨鑫賴昀岫／台北報導

公費流感疫苗第二階段，自11月起開放50歲到64歲族群接種，今年公費流感疫苗首次採購高端流感疫苗，第一階段開打時掀起「高端拒打潮」，第二階段拒打狀況延續，不少民眾聽到接種醫院提供「高端疫苗」即轉頭，或直接選擇其他品牌。今年流感疫情延燒一整年，民眾雖對於高端流感疫苗興致缺缺，但據疾管署統計至11月1日，公費流感疫苗已接種407多萬劑，與去年同期相比增加25多萬劑。

公費流感疫苗今年自10月2日起開打，第一階段針對10大族群，包含65歲以上長者、長照安養機構人員等對象；11月起，開放第二階段施打對象接種，為50歲到64歲無高風險慢性病成人。

今年公費流感疫苗提供的廠牌有4款，分別為國光、賽諾菲、高端、東洋輔流威適，其中僅東洋輔流威適屬於細胞型流感疫苗，其餘皆為雞蛋型。疾管署今年總計採購698多萬劑，據統計至11月1日為止，已接種407多萬劑，與去年同期相比，接種381多萬劑，增加25多萬劑。

「今年施打什麼疫苗？」台大醫院副院長黃國晉說，符合公費流感疫苗接種對象的民眾，來到醫院第一句話一定會問打什麼品牌的疫苗，目前台大提供四款公費流感疫苗供施打，根據觀察，民眾比較喜歡打東洋及賽諾菲。

高雄縣醫師公會理事長王宏育說，受到新冠疫苗的影響，民眾仍對高端有品牌迷思，第二階段施打的對象，仍有八成不選高端，而選擇其他品牌。

林口長庚醫院家庭醫學部長陳昭源說，今年整體公費流感疫苗施打意願，與去年大致相當，不過確實受到高端疫苗的影響，稍微減少一些施打人數，去年公費流感疫苗施打，一天約可打160多人次，今年一天大約是140多人次，分析可能與院內多數提供高端疫苗有關。

陳昭源說，目前高端疫苗接種後的副作用與其他疫苗差不多，多為局部疼痛、輕微發燒，今年流感疫情特別長，建議疾管署可以再開放給50歲以下民眾採公費接種。

流感疫苗 高端疫苗 品牌

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