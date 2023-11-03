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健康你我他／揪出我媽骨隨炎 過年不忘顧病人
我一定要在這裡好好感謝這位仁醫。剛開始，我母親只是左腳大拇趾有點腫痛，以為長了「雞眼」，看了兩家皮膚科、兩家整形外科和一家骨科醫院，非但沒有醫好且更加惡化。最後，醫師說可能要「拿掉」，當時真的無法接受。
經朋友介紹來到陽明醫院，請謝景祥醫師幫忙。謝醫師是唯一親自動手、仔細看我母親腳趾頭的醫師，而且沒帶手套，他看過X光片後斬釘截鐵地說：「這是我們骨科醫師最討厭的『骨髓炎』。」接著說：「伯母，妳一定看過很多醫師對不對？治療這個很麻煩的，一定要賠錢了。沒有關係，我來幫妳，需要住院喔！至少要住一個月以上，如果會好就阿彌陀佛了。」
聽了這番話，我們百感交集。隔天馬上住院開刀，第一次傷口癒合不佳，再開第二次刀清創，打抗生素打到全身起紅疹，但都在謝醫師的細心照顧下，化險為夷。這是我第一次在醫院中度過除夕夜和大年初一，也讓我看到在這麼重要的日子裡，謝醫師還在醫院照顧病人，很令人感動。
我母親如期康復了，我的內心總覺得還沒好好跟他道謝。記得父親過世時，我曾經寫卡片送到醫院感謝照顧的醫師，卡片送完有種圓滿的感覺。這次我想透過此篇文章，再次表達謝意，順便彌補心中的懊悔和缺憾。
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