2023國際失智照護論壇系列報導／了解失智症 輕度認知障礙有機會逆轉

確診失智症後，無論是自己或家人，必然會走向一段可能充滿迷惘、害怕的歷程，旁觀者可能不解失智者的各種迷惑行為，但其實他只是困在自己的世界裡，希望家屬或照顧者能走進他的世界，透過靈性關懷給予愛、陪伴與指引。

以平均存活8至12年的病程來計算，失智症除了疾病本身，還可能帶來沉重的照護費用及家庭關係、日常生活問題。瑞智基金會董事長、台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症可能發生在任何人身上，政府及民眾要及早做好準備，幫助家屬減輕照顧負擔，也維持患者有尊嚴、有品質的生活。

失智新藥 僅適用初期患者

瑞智基金會董事長、台灣失智症協會理事長徐文俊。記者林俊良／攝影 目前沒有任何藥物可以完全治癒失智症，健保署通過的幾種藥物，主要為「膽鹼酯酶抑制劑」與「非競爭性NMDA接受體阻斷劑」，可以改善認知功能、延緩退化速度。美國食品藥物管理局（FDA）於今年7月批准第一款可延緩阿茲海默症的新藥，其作用為清除大腦內的β類澱粉蛋白，可減緩惡化速度，被視為治療曙光。

失智新藥有望於2025年在台核發，徐文俊說，其適應症限於阿茲海默症初期的病患，一年治療費用高達26500美元，整個療程為18個月。後續還有許多醫療量能、健保財務、公共識能等問題待解決，並非「失智有藥醫」這麼簡單。據健保署去年就醫統計，有1.2萬名患者是65歲以下的「年輕型失智症」，他們的問題更為困難，新藥對於他們或許更有意義。

注意警訊 日常生活要三動

失智症十大警訊 製表／廖靜清 失智症新藥僅適用於「早期」及輕度認知障礙，民眾應及早發現、及早介入治療。徐文俊強調，輕度認知障礙進展到輕度阿茲海默症，大約5至10年時間，55歲就要注意十大警訊，若是在輕度認知障礙階段即接受治療，有機會恢復正常的認知能力。日常生活要維持三動（運動、腦動、互動），增加大腦保護因子、避免失智危險因子。

如果真的失智了，該怎麼辦？徐文俊建議，經由專業醫師診斷開立藥物搭配非藥物治療，並規畫未來不同病程的照護計畫，以及盡早進行財產與信託保護財務。照顧失智者是一條漫長且艱辛的過程，預立醫療計畫、靈性照顧也是重要議題，鼓勵民眾盡早採取防範措施，尤其是失智者認知功能狀況尚良好時，依需要和意願合理分配資源。

2023國際失智照護論壇 (12月8日舉辦)

失智症已成為公共衛生首要議題，聯合報將於台北市集思交通部國際會議中心舉辦「2023國際失智照護論壇」，邀請各領域專家到場專題演講，包含確診年輕型失智症的珍妮芙‧彼尤特醫師將分享失智照護知識與技巧。失智症年輕化是一大隱憂，對家庭及社會衝擊極大，該如何預防及控制，聽聽專家怎麼說。免費報名：02-86925588轉5616或2698 。