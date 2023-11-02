水餃、鍋貼都上榜！醫師警告「5種包餡食物」熱量高很傷腎

台灣美食多樣又美味，征服不少人的胃，但當中有不少食物吃太多容易傷身傷腎。腎臟科醫師洪永祥在臉書就透露有5大包餡食物最好少吃，包括鍋貼、小籠包、水餃、鮮肉大餛飩湯、胡椒餅，因為這幾種高油高熱量是「傷腎大魔王」。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」表示，造成台灣人慢性腎衰竭的原因，最常見的是高血壓、糖尿病、高血脂這些代謝症候群的相關疾病破壞了腎臟，而高油、高鹽、高糖、高熱量的食物往往是「傷腎大魔王」，尤其有5種包餡食物更是傷身。

洪永祥說澱粉是高熱量，五花肉也是高熱量，但當澱粉緊密包著五花肉，連一點油脂都不漏掉就吃進肚子裡，其實超級傷腎。他還透露常常在門診裡遇到腎友因為吃到5種包餡食物，因而導致腎功能大幅往下掉，因此他點名以下這5種包餡食物最好少吃：

第五名：胡椒餅1顆約350卡 第四名：鮮肉大餛飩湯8顆約400卡 第三名：水餃10顆約500卡 第二名：小籠包8顆約520卡 第一名：鍋貼10顆約750卡

不只醫師警告，營養師李婉萍也曾在臉書表示，包餡食物熱量、含油量超級高，尤其鍋貼熱量最高，因為用油煎更是「油上加油」，小籠包和水餃也是油要夠多，咬下去才有噴汁的口感；另外胡椒餅、肉包小小一顆，但熱量卻比一碗飯高，控糖減肥的人真的要特別留意。其他如肉圓、水煎包、燒賣也要當心，不控制也會變爆油地雷。