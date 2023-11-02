影／第500萬名來台旅客達標 觀光署：加碼三億吸引國際旅客
今年來台的第500萬名外國旅客於今天（2日）下午產生，交通部觀光署於桃園國際機場舉辦慶祝活動，幸運的第500萬人次旅客是來自泰國的Apqsiri，她表示意外獲獎非常驚訝，此行與朋友一起來台旅遊，這是她第四次來台灣玩，將會在台灣停留五天，預計到台北、台中玩。
台灣今年1-8月的出境旅客已恢復到疫情前2019年同期的6成3，今年第500萬名國際旅客也在下午產生，交通部觀光署在桃園國際機場第一航廈入境大廳舉辦迎賓活動，觀光署長周永暉親自到場迎接貴客，並送出TAIWAN PASS，包含台鐵、高鐵、北捷、機捷、台灣好行等票券，還有旅館住宿券以及多項伴手禮。
周永暉於活動中宣布，今年來台第500萬名旅客達標，並且感謝泰國旅客Apqsiri來台觀光，同時他也宣布先前交通部為鼓勵外國旅客到台灣遊玩，所推出五千元消費金抽獎活動的「遊台灣金福氣－Taiwan the Lucky Land」，將再加碼三億元，期望能吸引更多外國旅客來台旅遊。
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