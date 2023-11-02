影／第500萬名來台旅客達標 觀光署：加碼三億吸引國際旅客

今年來台的第500萬名外國旅客於今天（2日）下午產生，交通部觀光署於桃園國際機場舉辦慶祝活動，幸運的第500萬人次旅客是來自泰國的Apqsiri，她表示意外獲獎非常驚訝，此行與朋友一起來台旅遊，這是她第四次來台灣玩，將會在台灣停留五天，預計到台北、台中玩。

台灣今年1-8月的出境旅客已恢復到疫情前2019年同期的6成3，今年第500萬名國際旅客也在下午產生，交通部觀光署在桃園國際機場第一航廈入境大廳舉辦迎賓活動，觀光署長周永暉親自到場迎接貴客，並送出TAIWAN PASS，包含台鐵、高鐵、北捷、機捷、台灣好行等票券，還有旅館住宿券以及多項伴手禮。