擔心婚後受暴可查伴侶家暴史 衛福部擬試辦探詢可行性

學者指出，家暴加害人具有一定行為模式，即便更換伴侶，家暴行為也難改變。立法院社福及衛環委員會與司法法制委員會今聯合審議「家庭暴力防治法」修正案，立法委員提出，應比照國外經驗，讓民眾可以查詢伴侶是否有家暴史。衛福部承諾，將進行小型試辦計畫，探尋查詢機制建立可行性。

暨南大學家暴研究中心王珮玲曾在一篇專題文章中表示，家暴加害人對待其親密伴侶有一定模式，雖然伴侶更換，但暴力行為仍會重複出現，成為連續加害人。立法委員蘇巧慧表示，此結論與近年數件家暴案例相符，但目前家暴法中，並未比照英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等國已訂定的「克萊爾法案」，讓民眾可以查詢伴侶家暴紀錄，擁有「知情權」，達到防範家暴於未然的效果。呼籲本次修法另訂專章，為伴侶家暴史查詢賦予法源。

衛福部長薛瑞元表示，家暴風險資訊揭露、查詢服務，衛福部尚未與相關政府機關、民團進行討論，不清楚目前社會共識為何。但查詢伴侶家暴史有利有弊，有時愛一個人「愛得卡慘死」，萬一發現有家暴紀錄，會讓民眾陷入是否離開伴侶的兩難，因為有家暴史不代表以後會持續家暴，相關利害關係還要進一步斟酌。

另外，薛瑞元說，目前家暴資訊系統整合尚未到位，若貿然通過家暴史查詢法案，民眾查詢時若出現缺漏，後續因此遭受家暴，責任歸屬又是另一難題。建議可先進行小規模試辦計畫，探詢計畫可行性，並持續與外界溝通。

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