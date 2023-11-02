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擔心婚後受暴可查伴侶家暴史 衛福部擬試辦探詢可行性

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會上午審查家庭暴力防治法部分條文修正草案，衛福部長薛瑞元（左）列席備詢。記者陳正興／攝影
立法院社福及衛環委員會上午審查家庭暴力防治法部分條文修正草案，衛福部長薛瑞元（左）列席備詢。記者陳正興／攝影

學者指出，家暴加害人具有一定行為模式，即便更換伴侶，家暴行為也難改變。立法院社福及衛環委員會與司法法制委員會今聯合審議「家庭暴力防治法」修正案，立法委員提出，應比照國外經驗，讓民眾可以查詢伴侶是否有家暴史。衛福部承諾，將進行小型試辦計畫，探尋查詢機制建立可行性。

暨南大學家暴研究中心王珮玲曾在一篇專題文章中表示，家暴加害人對待其親密伴侶有一定模式，雖然伴侶更換，但暴力行為仍會重複出現，成為連續加害人。立法委員蘇巧慧表示，此結論與近年數件家暴案例相符，但目前家暴法中，並未比照英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等國已訂定的「克萊爾法案」，讓民眾可以查詢伴侶家暴紀錄，擁有「知情權」，達到防範家暴於未然的效果。呼籲本次修法另訂專章，為伴侶家暴史查詢賦予法源。

衛福部長薛瑞元表示，家暴風險資訊揭露、查詢服務，衛福部尚未與相關政府機關、民團進行討論，不清楚目前社會共識為何。但查詢伴侶家暴史有利有弊，有時愛一個人「愛得卡慘死」，萬一發現有家暴紀錄，會讓民眾陷入是否離開伴侶的兩難，因為有家暴史不代表以後會持續家暴，相關利害關係還要進一步斟酌。

另外，薛瑞元說，目前家暴資訊系統整合尚未到位，若貿然通過家暴史查詢法案，民眾查詢時若出現缺漏，後續因此遭受家暴，責任歸屬又是另一難題。建議可先進行小規模試辦計畫，探詢計畫可行性，並持續與外界溝通。

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家暴 伴侶 衛福部 薛瑞元

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