食藥署認錯！「芋」防食品中毒衛教翻車 真正姑婆芋長這樣

衛福部食藥署昨舉行「芋」防食品中毒撇步衛教記者會，然會中用來說明的姑婆芋，卻被眼尖網友抓包。展示的根本不是姑婆芋，而是可食用的千年芋。食藥署今坦承疏失，認了「採集展示葉片時，因不識千年芋致誤採」，並附上姑婆芋照片供民眾參考。

食藥署副署長林金富昨說，有2位民眾，上個月到北部某渡假酒店大廳酒吧用餐，因炒飯底下墊有修剪後的「姑婆芋葉」，進而在10分鐘內出現嘴唇、喉嚨刺痛，後續出現吞嚥困難等中毒症狀。

由於常見的姑婆芋與芋頭辨手法為滴水辨別，芋頭葉面覆有絨毛，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴；姑婆芋表面光滑，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，食藥署食品組副組長鄭維智更在記者會上直接示範。

然而卻有眼尖網友發現，食藥署用來講解的植株，是可以食用的拉丁美洲千年芋，並非台灣原生有毒的姑婆芋；也有網友留言，「剛看到照片心想這不是千年芋嗎？怎麼變姑婆芋」。食藥署今坦言出錯，並發出4點回應：

1、針對網友指正，本署表達感謝並虛心檢討，日後將務求謹慎。 2、千年芋與姑婆芋外觀極為形似，採集展示葉片時，因不識千年芋致誤採。 3、本署提供姑婆芋照片供民眾參考。 4、再次呼籲民眾，不採食路邊不明植物，以避免發生食品中毒。