公費流感疫苗第二階段開打 民眾仍見「高端」就轉頭

公費流感疫苗昨起第二階段開打，開放50歲到64歲無慢性疾病民眾接種，高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，今年流感、腸病毒嚴重，不只65歲以上的長輩施打踴躍，昨起，50歲以上民眾也衝著有「免費」疫苗可以接種，施打率非常踴躍，他小小的診所，第一天就有20多位50歲到64歲民眾接種公費流感疫苗，但第二階段公費流感疫苗開打，不少民眾仍有品牌迷思，8成選擇國光，非高端疫苗。

受到免疫負債影響，疾管署預測流行性感冒今年將「全年」都處於流行期，疾管署署長莊人祥昨表示，每年流感季從10月開始，以前秋冬的流感疫情，會因為公費流感疫苗開打後，流感疫情呈向下趨勢，但到了12月左右，又會開始升高，一路到隔年農曆年達到高峰。今年則是全年都有流感疫情，主要是受到疫情後「免疫負債」的影響，呼籲民眾盡速施打流感疫苗，降低重症機率發生。

王宏育表示，今年無論是65歲以上長者，還是昨天開打的50歲以上民眾，公費流感疫苗施打意願都「非常踴躍」，診所被分配到的疫苗為國光與高端，昨天接種的民眾多會詢問他「醫師，你覺得呢？」他分析完兩種疫苗的製程，最後八成的民眾還是選擇國光疫苗，他認為，國人仍不信任高端疫苗。

台大兒童醫院院長黃立民表示，今年流感真的流行太久了，前面一波免疫負債感染流感的患者，到了今年的流感季，體內的抗體，應該有長出來，疫情期間帶來的免疫負債，疫後解封到今年年底，他認為，應該也還了差不多了，只是流感疫苗打得愈好，愈能抑制疫情發展。

50歲到64歲的族群，相對於65歲以上，感染後引起重症死亡的風險相對低，但50歲到64歲族群活動力比65歲以上長者好，也比較擔心與小朋友接觸，容易感染幼童族群，聽到50歲以上族群，踴躍施打很開心，願意打疫苗對於疫情是一件好事。

至於避打高端疫苗，黃立民說，沒必要，高端流感疫苗並沒有問題，而且現在並不是沒有人打高端流感疫苗，施打後也尚未出現不良反應，民眾過度強調品牌，「實在沒有必要」。