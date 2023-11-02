快訊

84公斤變70公斤！侯友宜「漢子變瘦子」 參選後抓空「扒飯」

李克強今火化…習近平偕六常委「三鞠躬」送別、胡錦濤送花圈致哀

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公費流感疫苗第二階段開打 民眾仍見「高端」就轉頭

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
公費流感疫苗第二階段11月起開始接種，50歲到64歲族群仍出現「避打高端」的現象。本報資料照片。
公費流感疫苗第二階段11月起開始接種，50歲到64歲族群仍出現「避打高端」的現象。本報資料照片。

公費流感疫苗昨起第二階段開打，開放50歲到64歲無慢性疾病民眾接種，高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，今年流感、腸病毒嚴重，不只65歲以上的長輩施打踴躍，昨起，50歲以上民眾也衝著有「免費」疫苗可以接種，施打率非常踴躍，他小小的診所，第一天就有20多位50歲到64歲民眾接種公費流感疫苗，但第二階段公費流感疫苗開打，不少民眾仍有品牌迷思，8成選擇國光，非高端疫苗

受到免疫負債影響，疾管署預測流行性感冒今年將「全年」都處於流行期，疾管署署長莊人祥昨表示，每年流感季從10月開始，以前秋冬的流感疫情，會因為公費流感疫苗開打後，流感疫情呈向下趨勢，但到了12月左右，又會開始升高，一路到隔年農曆年達到高峰。今年則是全年都有流感疫情，主要是受到疫情後「免疫負債」的影響，呼籲民眾盡速施打流感疫苗，降低重症機率發生。

王宏育表示，今年無論是65歲以上長者，還是昨天開打的50歲以上民眾，公費流感疫苗施打意願都「非常踴躍」，診所被分配到的疫苗為國光與高端，昨天接種的民眾多會詢問他「醫師，你覺得呢？」他分析完兩種疫苗的製程，最後八成的民眾還是選擇國光疫苗，他認為，國人仍不信任高端疫苗。

台大兒童醫院院長黃立民表示，今年流感真的流行太久了，前面一波免疫負債感染流感的患者，到了今年的流感季，體內的抗體，應該有長出來，疫情期間帶來的免疫負債，疫後解封到今年年底，他認為，應該也還了差不多了，只是流感疫苗打得愈好，愈能抑制疫情發展。

50歲到64歲的族群，相對於65歲以上，感染後引起重症死亡的風險相對低，但50歲到64歲族群活動力比65歲以上長者好，也比較擔心與小朋友接觸，容易感染幼童族群，聽到50歲以上族群，踴躍施打很開心，願意打疫苗對於疫情是一件好事。

至於避打高端疫苗，黃立民說，沒必要，高端流感疫苗並沒有問題，而且現在並不是沒有人打高端流感疫苗，施打後也尚未出現不良反應，民眾過度強調品牌，「實在沒有必要」。

流感疫苗 高端疫苗 疫情

延伸閱讀

高端首捐100劑流感疫苗 與台中1診所合作 這族群免費打

流感季將至 薛瑞元籲民眾趕快施打公費流感疫苗

將持續公布流感疫苗施打率排名 薛瑞元：台北市請加油

「會走路的肺炎」現蹤！抗藥性高達7成 黃立民疾呼這事

相關新聞

食藥署認錯！「芋」防食品中毒衛教翻車 真正姑婆芋長這樣

衛福部食藥署昨舉行「芋」防食品中毒撇步衛教記者會，然會中用來說明的姑婆芋，卻被眼尖網友抓包。展示的根本不是姑婆芋，而是可...

待銷毀進口雞蛋多150萬顆 累計為5580萬顆

進口雞蛋目前庫存仍有約6000萬顆，且農業部表示，到年底前每月進160至180萬顆蛋，也陸續有雞蛋到期；根據農業部「緊急...

家暴修法補破網 虐兒親人限制調閱戶籍可由社政機關認定

過去在保護令失效後，兒虐、家內性侵施暴者，若為直系血親，因親權自動恢復，加害者可依法查詢被害人戶籍資料，繼續施暴或騷擾。...

錯把馮京當馬涼？網友指食藥署衛教姑婆芋卻拿「千年芋」

食藥署昨舉行記者會衛教關於「姑婆芋」的衛教資訊，強調一般民眾難以辨別，因此現場更拿出「姑婆芋葉子」示範辨別的方式，卻被網...

運安會籲公布遊覽車黑名單 業界表態支持：愈詳細愈好

國家運輸安全調查委員會針對近來大型車事故頻傳，建議交通部公布疲勞駕駛、超速慣犯等遊覽車業者黑名單。中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞對此表示，公路局當前僅統計駕駛人違規次數，等同做半套，支持公布愈詳細愈好。

今逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能轉運

今天是農曆9月19日，也是觀世音菩薩出家紀念日，民俗專家廖大乙建議，今天正能量強，想轉運可以把握白天，將雙手合十在可見天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。