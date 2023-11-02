日月潭花火音樂嘉年華充滿原民樂舞 本周六移至伊達邵

日月潭花火音樂嘉年華還未完，第2場融合台灣原民文化的「樂舞映明潭音樂會」，11月4日晚移到伊達邵碼頭廣場舉行，特別邀請到以一曲「拍手歌」享譽國際的台灣原聲童聲合唱團，以及南投縣在地傑出演藝團隊，展現日月潭的在地藝文氣息，同時安排360秒的絢爛煙火照亮夜空。

日月潭國家風景區指出，由於邵族語是被聯合國教科文組織列為目前在地球上滅絕風險度最高的「極度瀕危」語言，做為伊達邵地主，當天音樂會將由邵族杵音藝術團率先出場，表演 1934 年邵族人因日月潭水庫完工迫遷至伊達邵後，在日月潭在地發展出歷史最為悠且久獨特的觀光展演，特別是在 2 段杵音演出之中，會加入以邵族語演唱的歡迎歌，大家平時很難聽到邵族語歌謠，藉由長老及族人成員們唱出最為認真的堅持。

此外另一個重點就是請來台灣原聲童聲合唱團，因創辦人校長馬彼得率團唱出來自心靈深處，清澈、純淨又和諧，彷如天籟的歌聲，全團團員皆為南投玉山山麓各部落的原住民孩童，大多數團員家境困難，但他們認真學習、用心唱歌，不但從台灣唱到維也納大教堂，更從電視廣告，唱到金馬獎最佳紀錄片《看見台灣》的玉山頂上；平時演出一票難求，場場爆滿，這次在伊達邵碼頭為原民發聲。