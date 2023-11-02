家暴修法補破網 虐兒親人限制調閱戶籍可由社政機關認定

過去在保護令失效後，兒虐、家內性侵施暴者，若為直系血親，因親權自動恢復，加害者可依法查詢被害人戶籍資料，繼續施暴或騷擾。衛福部原研擬修正家暴法補破網，限制經法院認證的家暴施虐者不得調閱被害人戶籍資料，經與各界討論後，今放寬至可經地方政府社會局處，依個案情況認定後，行文戶政機關申請註記，要求特定家庭成員不得調閱被害人戶籍資料。

立法院社福及衛環委員會、司法法制委員會今聯席審議家暴法修正案。立法委員洪申翰提出臨時動議，要求放寬限制查閱戶籍的對象，除經法院認證的施暴對象以外，可視個案情況由行政機關認定。

洪申翰表示，兒時遭性侵的受害者通報比率不高，若規定要取得「法院認證」才能禁止加害人查詢保護令，恐導致大量家內性侵受害者無法獲得保護，應打開由「行政機關」認定的大門，至於如何執行認定等細節，授權主管機關另訂辦法，但要在家暴法母法授權，才能提供保障。

立法委員范雲也指出，自己也曾接到陳情，直系血親是家暴加害者時，應禁止查詢戶籍資料，建議放寬認定標準，交由縣市家防中心或社會局處授權的民間專家會議評估者，即可向戶政機關申請註記，禁止直系血親不經同意查詢戶籍資料。

內政部戶政司則指出，戶政事務所同仁若接到民眾持判決書希望進行註記時，因判決並非直接禁止查詢戶籍資料，而是認定有家暴事實等，在文字認定上恐有疏漏，希望社政機關給予協助，指名限制閱覽對象為誰。

衛福部部長薛瑞元則說，家暴案件處理過程中可採納民間專家認定，但禁止查閱戶籍屬於行政處分，應交由行政機關執行較為妥適。

聯席會議審理後，修正家暴法第五十八條第二項為「被害人於未成年目睹或曾遭受家庭成員實施家庭暴力或性侵害行為者」，除加害者經法院判決有罪、依兒少權法規定停止親權及監護權者外，其餘個案亦可透過縣市主管機關（社會局處）評估，若認定行為人、直系血親知悉被害人戶籍資料對個人日常生活或人身安全有不利影響之虞時，不得申請閱覽被害人之戶籍資料。

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