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空汙季加強管控！螺絲工廠排白煙如濃霧 最高罰500萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄岡山螺絲工廠廠內煙霧瀰漫，工作環境令人堪憂。圖／環境部提供
高雄岡山螺絲工廠廠內煙霧瀰漫，工作環境令人堪憂。圖／環境部提供

環境部環境管理署利用智慧物聯網（AloT）監測環境空氣汙染情形，近日破獲高雄岡山螺絲工廠排放白煙，現場白濛濛一片如同處在濃霧之中，造成視線不良及眼睛、呼吸道不適，督察人員即刻進行蒐證，並依違反空氣汙染防治法第32條規定告發，依法可處10萬以上、500萬以下罰鍰，限期未改善者得按次處罰，情節重大者，甚至可以命其停工或停業。

環管署指出，透過AloT發現部分區域出現異常告警措施，與高雄市環保局分析周遭環境及大氣擴散條件後，鎖定重點查核熱點，在岡山區正氣路附近發現一家螺絲工廠，在廠房後方以大型抽風扇將廠房內蓄積的白色粒狀污染物向廠外排出，而一陣陣白色粒狀汙染物累積在廠房外侷限狹窄空間內，現場如同陷入濃霧之中，不僅造成視線模糊，更令人眼睛及呼吸道感到不適。

當督察人員進入螺絲工廠中，廠內正進行螺絲打頭及搓牙製程，螺絲熱氣與降溫油脂的油氣相互作用，產生明顯的粒狀汙染物，廠內局部裝設抽氣設備，因馬力不足致無法有效捕捉汙染物，不僅廠內員工作業環境堪慮，工廠附近的空氣品質也大幅下降。

受罰螺絲工廠廠長說，每家生產螺絲的工廠多少都會產生粒狀汙染物，這樣粒狀汙染物飄出廠房就要被依違反空氣汙染防制法開罰，實在是在打壓本地螺絲產業。

但環管署表示，事業在各級防制區或總量管制區內，不得從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作作業，產生明顯粒狀汙染物，散布於空氣中，況且粒狀汙染物濃度都已影響到視線能見度，顯然已汙染空氣，且事業追求營收利潤，卻不願投資空汙防治設備妥善處理製程廢棄，造成空汙，實在不應該。

環管署呼籲，在南部地區空氣品質逐漸不良的秋冬之際，將透過智慧物聯網執行空汙智慧督察專案，強化管控高汙染潛勢熱區的事業，減少空氣汙染物因大氣擴散條件不佳而持續累積，即早示警並降低對民眾健康的影響。

空氣汙染 岡山 空氣品質

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