搶救失眠！舒眠飲品有用嗎？營養師揭好眠關鍵

你也半夜睡不著覺？根據調查，台灣失眠人口超過390萬人，大約每六個人就有一人失眠。搶救睡眠幾乎已成為全民運動，坊間標榜的「舒眠機能飲」有用嗎？

明明晚上不到12點就已經躺在床上，卻翻來覆去睡不著，小明好不容易在天矇矇亮時入睡；但不到三個小時後，卻又要起床上班，幾乎每天都掛著熊貓眼。

小明並非個案，這幅失眠的場景，在現代社會並不罕見。

根據世界睡眠協會（WSS）的睡眠醫學期刊《Sleep Medicine》，台灣失眠盛行率約17％，推估失眠人口超過390萬人。而嚴重的睡眠問題，不只讓提升睡眠品質成為全民運動，「舒眠」相關產品也應運而生。

以「飲品」融入生活，常見GABA、香蕉皮等舒眠成分

近五年來，許多食品和生技業者，跨足營養保健領域，瞄準睡眠商機，研發各種舒眠功效的營養保健品，芝麻素膠囊、睡眠益生菌等。但現在，不只大罐裝且高單價的保健品，超商架上還出現「具舒眠功效」的輕機能飲品。

許多品牌將舒眠功效加入日常飲品中，期待從日常飲食層面改善現代人失眠問題，像是克寧推出晚安奶粉，愛之味也於2020年研發出添加芝麻素、維生素E和GABA的舒眠燕麥。

而今年下半年，大江生活推出一款日本熱銷的「晚安乳酸飲」，也引起網友熱烈討論，晚安乳酸飲主打三大助眠成分，GABA發酵物、香蕉皮萃取和TCI988GABA自生菌，並添加麥卡盧蜂蜜，打造自然微甜風味。

營養師李立慈（Liz）表示，市面上的舒眠飲品常包含：GABA、維生素B6、鎂、鈣、芝麻素等營養素，能幫助放鬆神經。其中GABA是一種胺基酸，能讓人放鬆、降低壓力，且有安定心神、增進專注力、幫助入睡等效果。

大江生活推出一款日本熱銷的「晚安乳酸飲」，引起網友熱烈討論。大江生活提供

連高中生也在喝，睡眠成全齡健康問題

剛推出近四個月的晚安乳酸飲，銷量逼近40萬瓶，遠超過業者期待。大江生活表示，晚安乳酸飲原先瞄準剛出社會的小資族，以平價且小容量的包裝，方便年輕工作人入手，沒想到，實際的消費客群卻廣泛涵蓋各年齡層，其中包含讀書壓力大的高中學生。

而舒眠飲品的價格和份量確實也成為其銷售優勢。Liz認為，對消費者而言，若舒眠飲品的成效不佳，那就當作在喝普通的燕麥或乳酸飲，比較不會像營養保健品單價高，「一罐保健品擺在那邊，可能會不知道怎麼處理。」

大江生活還觀察到，飲品口味也是受各族群喜愛的一大關鍵。晚安乳酸飲以酸酸甜甜的乳酸口味，搭配微甜順口的麥卡盧蜂蜜，除了喝起來順口，也克服有些人覺得吃保健品「像在吃藥」的感受。

晚安乳酸飲的廣泛消費客群顯示：睡眠已成為全齡健康問題，不分男女老幼。Liz也提到，「來找我營養諮詢的，十個人當中有八個有睡眠問題。」

真的有效嗎？先分析飲食習慣和機能問題

打開網路對舒眠飲品的平價，正反兩極，有人認為非常有效，也有人認為完全沒幫助，甚至有人提到喝了以後雖然容易入睡，但會頻繁作夢，睡眠品質並未提升。

針對兩極化的使用心得，Liz認為，這跟平時飲食內容有關，要補對關鍵營養素，才能看見助眠成效。

她舉例，有些民眾平常飲食中已經有含有鎂，只要再多補充一些，就足以安然入睡，但若平常飲食幾乎沒有補充鎂，可能舒眠飲品中的劑量仍不足夠。

除了從飲食中觀察自己缺乏的營養素，Liz也建議，需考量睡眠以外的其他身體機能問題，再決定該選擇哪類舒眠產品。

例如，有些長輩同時想改善失眠和肌少症的問題，因此選擇睡前喝晚安奶粉，不僅能放鬆神經，也有助於肌肉修復。而睡眠益生菌，就適合想調整睡眠和腸道機能的民眾。

從飲食和生活習慣做起，打造好眠人生

關於如何從日常飲食幫助睡眠，Liz建議多喝牛奶，因為乳製品中有充足的鈣質和色胺酸，長期累積能幫助夜間放鬆。而晚餐飯後也可補充香蕉、奇異果等水果，協助穩定情緒、放鬆肌肉。

想要促進睡眠品質，除了飲食和營養素，生活習慣也非常重要，「如果你補充一堆舒眠飲品，但睡前一直划手機，那很可能還是會失眠，」Liz認為，應該從飲食攝取和生活習慣來著手，雙管齊下才能達到好眠效果，養成吃好、睡飽的美好人生。

（本文出自2023.10.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）