聽新聞
test
0:00 / 0:00
確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費
南投仁愛清境農場是熱門景點，當地清境統一商場、小瑞士花園旁雖設有停車場，但因不收費，每到假日是一位難求，為提高停車周轉率，今年規畫改採收費制，近期完成智慧電子化停車設施，12月起採全天計時收費，小型車每小時50元。
行政院退輔會清境農場內飼養綿羊及馬匹，民眾可在青青草原與羊群近距離互動，還可觀看綿羊秀、馬術秀等演出，周邊還有具北歐風情的小瑞士花園，想購買當地名產、紀念品等也能到由統一集團經營的清境商場採買，是國內知名旅遊勝地。
但因清境農場位居山區，道路崎嶇、路幅較狹窄，路邊停車位不多，遊客仰賴清境商場、小瑞士花園旁的2處停車場，而為方便民眾使用，長期以來未收費，未料卻遭部分民眾或車宿族長時間占用，導致停車場一位難求，影響他人停車權益。
為遏止停車格占用，提高車輛周轉率，清境商場、小瑞士花園停車場今年研議改採停車收費制，下半年著手裝設智慧電子化停車設施，並於日前建置完成，清境統一商場也已公告，11月為試營運期間停車仍免費，12月1日起正式營運收費。
而依據該停車場收費規則，清境商場、小瑞士花園停車場採用車牌辨識系統，全天24小時計時收費，而小型車每小時收費50元，大型車每小時100元，停車未逾半小時免費，停車逾1小時以上，以半小時累算計費，最高收費無上限。
此外，當日憑清境農場、清境商場、小瑞士花園消費之電子發票，可享停車優惠折抵。清境商場表示，小型車消費滿300元可折抵1小時，每日每車最高折抵2小時；大型車消費滿3000元可折抵1小時，同樣每日每車最高折抵2小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言