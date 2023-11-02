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確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費

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確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛清境統一商場、小瑞士花園旁停車場過去常遭停車占用，業者將從12月起改採全天計時收費。圖／民眾提供
南投仁愛清境統一商場、小瑞士花園旁停車場過去常遭停車占用，業者將從12月起改採全天計時收費。圖／民眾提供

南投仁愛清境農場是熱門景點，當地清境統一商場、小瑞士花園旁雖設有停車場，但因不收費，每到假日是一位難求，為提高停車周轉率，今年規畫改採收費制，近期完成智慧電子化停車設施，12月起採全天計時收費，小型車每小時50元。

行政院退輔會清境農場內飼養綿羊及馬匹，民眾可在青青草原與羊群近距離互動，還可觀看綿羊秀、馬術秀等演出，周邊還有具北歐風情的小瑞士花園，想購買當地名產、紀念品等也能到由統一集團經營的清境商場採買，是國內知名旅遊勝地。

但因清境農場位居山區，道路崎嶇、路幅較狹窄，路邊停車位不多，遊客仰賴清境商場、小瑞士花園旁的2處停車場，而為方便民眾使用，長期以來未收費，未料卻遭部分民眾或車宿族長時間占用，導致停車場一位難求，影響他人停車權益。

為遏止停車格占用，提高車輛周轉率，清境商場、小瑞士花園停車場今年研議改採停車收費制，下半年著手裝設智慧電子化停車設施，並於日前建置完成，清境統一商場也已公告，11月為試營運期間停車仍免費，12月1日起正式營運收費。

而依據該停車場收費規則，清境商場、小瑞士花園停車場採用車牌辨識系統，全天24小時計時收費，而小型車每小時收費50元，大型車每小時100元，停車未逾半小時免費，停車逾1小時以上，以半小時累算計費，最高收費無上限。

此外，當日憑清境農場、清境商場、小瑞士花園消費之電子發票，可享停車優惠折抵。清境商場表示，小型車消費滿300元可折抵1小時，每日每車最高折抵2小時；大型車消費滿3000元可折抵1小時，同樣每日每車最高折抵2小時。

南投仁愛清境統一商場、小瑞士花園旁停車場過去常遭停車占用，業者將從12月起改採全天計時收費。圖／民眾提供
南投仁愛清境統一商場、小瑞士花園旁停車場過去常遭停車占用，業者將從12月起改採全天計時收費。圖／民眾提供

清境農場 瑞士 停車場

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