健保納細胞治療CAR-T暫時性支付 每年估百人受惠

自今年11月1日起，細胞治療CAR-T納入健保給付，治療難治型的淋巴癌、血癌，將採為期2年的暫時性支付，藥價高達新台幣819萬元、預估每年可受惠100人，健保每年需挹注約8億元。

台灣進入再生醫療新世紀，細胞治療納入健保暫時性給付。衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天在記者會致詞，一開始就分享觀看導演魏德聖電影816《BIG》心得，電影中白血病小女孩化療無效、骨髓移植失敗而病逝。「如果這個故事發生在今天，她還能選擇CAR-T。」

健保新增給付CAR-T細胞免疫治療，對象為「25歲以下急性淋巴性白血病」或「成人之瀰漫性大B細胞淋巴瘤」患者，經二線標準治療，若治療反應不佳或發生復發，就有機會符合給付資格，提升治療可近性。石崇良表示，過去病人接受CAR-T治療只能自費高達千萬元天價。

石崇良談及CAR-T治療費用，以美國為例，需要花費新台幣1500萬元左右，健保核價819萬元，適應症皆納入支付，但因要價高昂，給付條件限縮，多數化療有效者並不在適用範圍，僅化療無效或骨髓移植失敗者可用，預計每年100人左右受惠，健保年增支付約8億元。

高昂的CAR-T細胞免疫治療採暫時性支付，石崇良說，暫時性支付目的是加速患者使用突破性治療產品，同時收集真實世界資料，CAR-T治療暫時性支付為期2年，期間將評估臨床實際治療效果，再進一步決定是否繼續支付，或當其中1種癌別效果較差，可能調整給付對象或給付價格。

暫時性支付現階段為健保總額支應，未來規劃成立新藥基金，建立總額以外吸納暫時性支付費用。據統計，目前共4種病別納入暫時性支付，包含即起納保的淋巴癌及血癌CAR-T治療，再者是膽管癌、非小細胞癌及神經母細胞瘤等罕癌尚未完成第3期人體臨床試驗的療法，今年累計花費19.02億元。

癌症希望基金會董事靳秀麗表示，「新藥新科技給了癌症患者希望，但天價藥費卻令人心碎」，很開心見證CAR-T治療通過健保給付，讓符合資格一般家庭也能獲得適當治療，患者不用再因無法負擔藥費，只能眼睜睜看著自己或家人被癌症奪走健康與生命。