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運安會籲公布遊覽車黑名單 業界表態支持：愈詳細愈好

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
10月發生健全通運遊覽車駕駛超速釀4死，運安會建議交通部公布疲勞駕駛、超速慣犯等遊覽車業者黑名單。本報資料照片
10月發生健全通運遊覽車駕駛超速釀4死，運安會建議交通部公布疲勞駕駛、超速慣犯等遊覽車業者黑名單。本報資料照片

國家運輸安全調查委員會針對近來大型車事故頻傳，建議交通部公布疲勞駕駛、超速慣犯等遊覽車業者黑名單。中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞對此表示，公路局當前僅統計駕駛人違規次數，等同做半套，支持公布愈詳細愈好。

運安會今表示，針對近期多起大型車事故，若涉疲勞駕駛或超速慣犯，建議交通部將公布風評不佳的遊覽車業者。公路局則說，目前公路局網站都有公布遊覽車業者每年評鑑結果、各業者車輛資訊、駕駛人違規數量，其中也將酒駕次數獨立統計，近期將檢討更細項的公告形式。

魯孝亞表示，雖然當前公路局有統計駕駛人違規次數，但未公布違規樣態，等同僅做半套，像是超速、闖紅燈、酒駕及穿越平交道等重大違規，就跟違停、並排等違規的嚴重程度差很多。一名駕駛掌握全車30多人生命，資訊愈透明愈能保障消費者，基本上也支持公布愈詳細愈好。

此外，魯孝亞指出，無論是貨運還是遊覽車業都希望公路局加強管控工時問題，今年初公會更自主發文給公路局修正工時規定，從駕駛報到到結束一天不得超過11小時，更建議應在遊覽車上全面裝設刷卡機嚴格控管，避免業者或駕駛鑽漏洞。

他也說，近期幾起重大事故表面上是超車、超速釀禍，實際上業界多半認為，超時導致疲勞駕駛才是主因。一般重大事故有7、8成是人為因素，其中又有很大部分是因為疲勞駕駛，希望主管機關聽進建議，進一步嚴加管控工時問題。

遊覽車 工時

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