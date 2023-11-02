獨／29歲處男初嚐禁果就冒菜花 女友喊冤5年沒「做」

真是晴天霹靂。一名29歲處男，兩個月前與女友發生性行為後，下體冒出丘疹，他上網比對，發現竟是長了菜花，氣得與女友對質，女友堅稱除與他之外，已5年沒有性行為，兩人一同就醫。醫師則指，菜花致病的人類乳突病毒，可能潛伏於體內，「沒長（菜花）不代表沒感染」，男子才面對現實，接受雷射療程。

收治病例的泌尿專科醫師陳昭安表示，這對情侶是姐弟戀，女生比男生大兩歲，兩人神色鐵青走進診間，男的說「我下面長菜花了」，他為男子內診，發現長了5顆菜花，問男子怎知是菜花？男子回「我上網找圖比對的。」

男子接著當著女友面說，自己是母胎單身，2個月前才與女友發生第一次性行為，「除了她，我沒有別人」，女生則回，「跟你在一起前，我已經5年沒有性行為」，「我現在也只有你，我沒長菜花，怎麼知道你為什麼會長（菜花）？」

陳昭安對兩人解釋，菜花是感染人類乳突病毒（HPV）所致，主要經性行為傳染，有些人感染後，下體會長出如蕈狀丘疹，有些人則毫無症狀，但仍可能經由性愛傳染他人，此外，病毒可能留在馬桶座上，也有非常、非常微小的機會傳染他人，與其爭論怎麼得到，懷疑對方不忠，不如面對現實接受治療。

陳昭安隨即為男子安排雷射療程，塗上麻膏後，再燒灼掉男子陰莖上的菜花，並建議男子與女友都接種HPV疫苗，這是因為燒掉皮膚上病兆，不代表能清除掉體內的HPV病毒，因此建議兩人都接種疫苗，幫助自己的免疫系統清除掉體內的病毒，在HPV病毒尚未清除的期間，應至少兩年，性愛時都要戴上保險套。