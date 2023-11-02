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運安會籲公布遊覽車黑名單 公路局：檢討新的公告形式

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
日前國道3號雲林斗六段發生遊覽車碰撞小客車重大車禍，造成4死22傷悲劇。記者陳苡葳／翻攝
日前國道3號雲林斗六段發生遊覽車碰撞小客車重大車禍，造成4死22傷悲劇。記者陳苡葳／翻攝

近來大型車事故頻傳，10月21日健全通運遊覽車駕駛超速釀4死，24日又發生新澳隧道砂石車超速釀17車連環撞，國家運輸安全調查委員會主委林信得今表示，建議交通部公布疲勞駕駛、超速慣犯等風評不佳遊覽車業者。對此，交通部公路局表示，一直以來都有公布遊覽車業者評鑑結果、車輛資訊、駕駛違規次數，近期也會檢討更細的公告形式。

近日健全通運遊覽車駕駛超速釀4死，盡管違規記點新制已加計營業駕駛人違規點數，但肇事駕駛過去10次違規，高達9次為超速，多年累計超速違規次數的駕駛仍可能成記點制的漏網之魚。

林信得今於立法院受訪表示，針對近期多起大型車事故，若涉疲勞駕駛或超速慣犯，建議交通部將公布風評不佳的遊覽車業者，或該駕駛常常超速等犯規，當民眾要租車可看有無前科，作為參考，會有幫助。

公路局表示，目前公路局網站都有公布遊覽車業者每年評鑑結果、各業者車輛資訊、駕駛人6年內違規次數，其中也將10年內酒駕次數特別獨立統計。近期也會再檢討公告形式，包括公告更細的項目、違規樣態分類等，讓民眾更加一目了然。

公路局也說，公告評鑑等第及駕駛人違規狀況除了引導業者精進安全管理，也鼓勵機關團體及民眾參考評鑑成績來選擇承租遊覽車。今年3月即公布去年遊覽車客運業評鑑結果，共5家評列優等業者、456家甲等、413家乙等，另有17家不列等，自年度評鑑結果發布後，若業者發生重大交通事故，也將依安全紀錄調降等第。

遊覽車 交通部

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