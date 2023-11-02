高端首公布台中捐100劑流感苗 這族群免費打地點曝光

公費流感疫苗今年有國光、賽諾菲、東洋以及高端4廠牌，台中市需公開揭示廠牌，昨第二階段50歲以上開打，高端今首度宣布，在台中免費提供100劑高端流感疫苗給不具公費資格的19到49歲的年輕族接種，一早就吸引3人接種，首位是王姓媽媽帶女兒打公費高端疫苗，得知有疫苗可打，立馬搶頭香。

高端發言人李思賢說明，公費流感疫苗打到第2階段，尚未開放19到49歲是年輕人與家庭經濟支柱，高端認為在政府公費預算有限情形下，拋磚引玉，與台中施勝桓小兒科診所合作，提供年輕族群高端流感疫苗免費接種，減輕經濟負擔並照他們的顧健康。

台中市衛生局說，今年採購公費對象流感疫苗78.81萬劑，公費流感疫苗分2階段開打，第1階段10月2日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象，今起第2階段開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人約30.9萬人。公費流感疫苗第1階段至前天已使用48.5萬劑，使用量達61.59%，高於去年同期。

診所醫師施勝桓說，公費流感疫苗開打以來，打氣佳，常看到50歲以下家長帶孩子到診所打疫苗，礙於不具公費資格，詢問自費流疫苗費用一劑約千元就打退堂鼓，高端得知後，決定與診所合作，捐出100劑疫苗給19到49歲的年輕族免費接種，今天上午9時，高端捐贈的100劑流感疫苗到貨，已有3人接種。

施勝桓說明，昨天和今天，診所揭示成人打「高端」流感疫苗，他都會有向接種者比對疫苗，並說明高端流感疫苗是從韓國買進來的原液填充分裝，疫苗有經過WHO認定、也做過三期試驗，接種者接受後接種。

衛生局說明，台中市疫苗預約平台提供滿6個月至6歲幼童及50歲以上民眾系統預約接種( https://reurl.cc/D3RddR )，相關資訊可至衛生局網站流感防治專區查詢，或洽各區衛生所。