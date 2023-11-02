金獎導演陳慧翎癌逝 婦癌醫：近年子宮頸癌年輕化

金獎導演陳慧翎昨由家人證實不敵病魔離世，享年48歲。陳慧翎於2013年發現罹患子宮頸癌，期間不斷復發但依舊積極抗癌，更拍出許多代表作品。醫師表示，過去子宮頸癌是年紀大一些才會罹患的疾病，但近年出現「年輕化」趨勢，推動子宮頸抹片檢查減少了部分早期病患，但「第三、第四期子宮頸癌」並沒有明顯降低，主要是部分民眾不願意做抹片檢查。

擁有「下一站，幸福」、「你的孩子不是你的孩子」等多部知名作品的導演陳慧翎曾獲5座金鐘獎，於2013年發現罹患子宮頸癌，但仍不斷創作，積極化療、積極生活。昨由家人證實不敵病魔，於當日下午三點病逝萬芳醫院，享年48歲。

近年來各界都積極預防子宮頸癌，馬偕醫院婦癌科主任張志隆表示，子宮頸癌99%由HPV（人類乳突病毒）病毒引起，近年來因為子宮頸抹片檢查，子宮頸癌早期患者有在減少，但第三、第四期患者並沒有明顯降低，主要是有部分民眾「不願意出來篩檢」，因此子宮頸癌預防確實已碰上瓶頸。

「子宮頸癌近年有年輕化趨勢。」張志隆指出，子宮頸癌過去是年紀較大後會罹患的疾病，雖然推動國中女生的公費疫苗，由於推動時間尚淺，要等到十幾二十年才能看出整體預防成效。

不少民眾做一兩年抹片後，因為工作繁忙、等候門診過久等因素就不再追蹤。張志隆說，寧可每兩、三年都固定追蹤一次，也不要做一兩年就不追蹤，子宮頸癌是相當特殊的疾病，屬於病毒感染疾病，且感染後大多「無症狀」，無法知道HPV病毒何時會開始作怪，但也因此許多民眾保持僥倖心態「覺得自己應該不會有事」，但馬偕醫院已設有快速門診，抹片檢查民眾不必掛號候診，降低抹片檢查的等候時間。

張志隆表示，感染HPV病毒到成為癌症時間相當長，有時甚至需要十年，子宮頸癌前病變並沒有甚麼症狀，直到出血、分泌物異常、腹痛等明顯症狀出現時，多已罹患癌症，即使現在有新的免疫療法，若已發展到晚期也相當容易復發；而子宮頸癌早期死亡率並不高，若能確實追蹤抹片檢查，才是保護好自己最好的方式。