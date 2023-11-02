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幫寶寶找免費家庭醫師 苗栗專責醫師制度逾2千幼兒加入

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」11月已上路，苗栗縣衛生局鼓勵3歲以下尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。圖／苗栗縣政府提供
「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」11月已上路，苗栗縣衛生局鼓勵3歲以下尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。圖／苗栗縣政府提供

「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」11月已上路，苗栗縣衛生局強調縣內執行地區涵蓋全縣18鄉鎮市，布建率達100%，目前全縣 0至3歲參與的幼兒已達2027人，醫療院所及衛生所44家，共有65名兒科及家庭醫學科醫師共同推動，鼓勵3歲以下尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。

苗栗縣衛生局指出， 衛福部11月1日起推行新生兒全面納入幼兒專責醫師制度，盼強化整合各層級醫療院所納入這項制度，家長可選擇有參與計畫的基層醫療院所加入，在不必支出額外費用的前提下，讓家長輕鬆找到專為寶寶量身打造「個人化健康管理」的專責醫師與團隊，優化每個孩子的健康照護，概念如同幫寶寶找到一名專責的「家庭醫師」。

這項幼兒專責醫師制度並非強制性，鼓勵家長讓幼兒參加，希望幼兒就醫時，能透過這項制度找出發展遲緩、社會安全網高風險潛在的黑數幼兒；參加的幼兒不限國籍、戶籍，專責醫師制度不僅全面照護幼兒健康，更希望能找出發展遲緩孩子，及早發現並就醫，同時將連結社政和衛政服務，發現身處高風險家庭的幼童，發掘社會安全網高風險潛在黑數，避免家暴、兒虐事件發生。

苗栗縣衛生局指出，這項專責制度提供7大服務、3項追蹤及4項通報轉介 ，服務方面包括0至3歲幼童健康檢查、發展評估、初級照護、育兒諮詢及衛生教育、預防接種、居家訪視，追蹤包括協助家長追蹤預防保健、疫苗接種、膽道閉鎖追蹤；4項通報轉介包括牙齒塗氟、就醫轉診及發展遲緩、兒少保護，希望發揮專責醫師制度在健康照護的連續、全面性及個案管理、整合縱效等特色。

「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」11月已上路，苗栗縣衛生局鼓勵3歲以下尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。聯合報系資料照片
「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」11月已上路，苗栗縣衛生局鼓勵3歲以下尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。聯合報系資料照片

醫師 衛生局 風險

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