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周日前暖熱日夜溫差上看10度 下周一再變天

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
一周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
一周天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周，天氣三段變化，中央氣象署指出，今天至周日前，各地多雲到晴，天氣穩定；不過，留意日夜溫差，至少差距8至10度，甚至部分地區可能逾10度。下周一至下周二，東北季風影響，北東雲量增多、降雨機率提高，氣溫轉涼。下周三，東北季風減弱，北東天氣又轉為多雲到晴。

中央氣象署預報員朱美霖指出，今天至周日，各地晴朗穩定、少雨，今天僅東半部有零星降雨。隨著風向轉，從明天至周日，主要雨區偏向東部、東南部、恆春半島為主，午後中南部近山區零星陣雨。

下周一至下周二，隨著北方鋒面通過，東北季風影響，迎風面雲量、降雨增多，尤其下周一晚間到下周二，降雨轉趨明顯；到了周三，隨著東北季風減弱，降雨減緩。至於中南部，未來一周整體天氣變化不大，以多雲到晴天氣為主。

溫度方面，今晨各地低溫20至24度，特別是花東、桃園、新竹近山區今晨出現17至18度低溫。

今天至周日前，各地白天高溫28至30度，感受暖熱，早晚低溫20至24度，溫差大。下周一，北部、東半部白天高溫下降，低溫僅降低1、2度；下周三，隨著東北季風減弱，氣溫回升。

東北季風 低溫

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