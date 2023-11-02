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國小男童玩香蕉船被射到蛋蛋 醫：流出海膽般細精管

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享一名國小男童因為跌落香蕉船被水柱剛好射中陰囊，造成「蛋蛋流出像海膽般的細精管」的情形。圖為海上香蕉船活動示意圖，非新聞當事者，圖／聯合報系資料照片
醫師分享一名國小男童因為跌落香蕉船被水柱剛好射中陰囊，造成「蛋蛋流出像海膽般的細精管」的情形。圖為海上香蕉船活動示意圖，非新聞當事者，圖／聯合報系資料照片

萬聖節剛過，醫師戴定恩昨(1)日在粉專「熱血暖男戴定恩醫師」PO出一篇臨床真的被「搗蛋」的實際案例，指出之前在屏東任職時，一名國小男童因為玩香蕉船活動被甩下海，而俗稱為「子孫袋」的陰囊，剛好被水上摩托車的水柱噴射中，緊急送醫後，所幸未影響原有功能。

戴定恩形容在急診室內看到男孩的慘狀，「蛋皮已無法包覆蛋蛋，蛋蛋也流出像海膽般的細精管」，雖然最終「補蛋」成功，但男孩大概不敢再玩香蕉船了。他還舉出另一名男大生則是在漆彈遊戲中，睪丸慘遭攻擊，緊急進行睪丸修補手術後，也不影響日後生育能力。

戴定恩表示，睪丸破裂在透過修補後，仍可保留原本的生育功能。「即使最糟糕的情況下，必須移除受傷的睪丸，只要對側睪丸健全，仍然可以繼續製造足夠的精子和雄性荷爾蒙。但他也呼籲男性民眾，若需玩冒險活動時，可戴上適當的防護裝備，再進入遊戲場域，以免真的被「搗蛋」，樂極生悲。

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