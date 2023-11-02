禽流感高峰期 落實「四不」原則 這件事千萬不要做

秋冬換季是感冒流行期，也是俗稱禽流感好發高峰期，有鑒於全球禽流感疫情仍嚴峻，台北市動物保護處針對北市批發市場、濕地等特殊禽鳥熱點採檢，截至10月22日已採2389件樣本，尚無檢驗出病毒，但提醒若有大量禽類死亡，民眾千萬別接近亂碰，可透過1999或撥打1959動物保護專線通報。

動保處表示，除了持續配合中央啟動秋冬強化採檢作業，並掌握疫情動態，民眾在日常也要自主防疫，落實「不接觸、不餵食、不購買、不生食來路不明的禽類商品」原則，同時做好個人衛生習慣、培養運動習慣及定期施打流感疫苗，增加自身免疫力及抵抗力，也能有效防範禽流感。

另外，動保處指出，民眾偶爾會在住家或路邊發現零星野鳥或鴿子屍體，通常野生動物會有覓食不易、遭受野生動物攻擊、氣候變化或車輛及建築物撞擊等因素發生傷病、死亡情形，並非與禽鳥疫病有關，如果民眾接觸或住家陽台、屋頂及公共區域發現時，可以自行將屍體移除後加強清消。