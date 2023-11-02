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營養師轉身成星廚！御盟AW現代法餐：時令永續多蔬食

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
從營養師轉身成星廚的Hiro陳博玄。記者羅建怡/攝影
從營養師轉身成星廚的Hiro陳博玄。記者羅建怡/攝影

營養師轉身成星廚！御盟集團旗下的AW.Restaurant秋．現代法餐，請來新廚也是星廚的Hiro陳博玄，他以營養學碩士的基底、法菜與日料長期耕耘，推出全新菜單，亮點之一是菜色如花、極其璀璨，除了當令與永續，也多蔬食、少精緻澱粉，烹調方式更為多元；亮點之二，原本AW法餐餐標為3,300元，集團賀新廚新菜推出嘗鮮價1,680元，萬物皆漲的年代，此處頂級法餐以近對折饗客。

陳博玄擁有營養學碩士、營養師證照，擔任營養師期間，他發現，大家都「說了一口好菜」，實則料理技法單調，三餐多水煮；為了追尋美味，他到藍帶廚藝學院習藝，經過多家法餐洗禮，再到高雄晶英Ukai工作6年，集團內轉來到御盟國際驛館旁的AW.Restaurant，譜寫秋日風景。

陳博玄此次新菜單名為「綻放」，「從清淡到味濃，直到主餐如花綻放」，每道菜都採以白色器皿，主廚宛若在畫布上作畫，道道燦爛如花。像是法式前菜「水蜜桃榛果伊比利火腿」，粉嫩的氣泡酒凍裹起漬過的水蜜桃與火腿，脆口的榛果帶有些微鹹醬油與馬告，看似甜美卻又個性十足。「時令鮮魚大葉柚子胡椒醬」更像幅潑墨，紫蘇柚子胡椒醬完美提味，尾韻還有著淡淡的烏魚子鹹味。

「四季時蔬紅玉清湯」則是營養師的代表之作，一小盅台茶18號與蔬菜們的精華，先飲暖胃，再品整盤鮮脆的季節時蔬，看似簡單卻各有滋味。進入主菜前

的湯品「大蝦蝦湯醬汁佐法棍」，是法式馬賽魚湯的新變化，最亮眼之作是主廚自製的法棍佐蒜味美乃滋。

主菜選擇有四款，分別是「桂丁雞腿」、「台灣溫體松阪」、「美國紐約客」、「A4和牛紐約客」，特別的以相思木、肖楠木煙燻入味，食用時搭配自製的可可莫內醬，秒從法國走進墨西哥餐桌。

「綻放」還有神秘版加碼「蒜香雞湯燉飯」，雞高湯搭配伊比利豬香料油，以百里香、迷迭香共同煨煮後，油封蒜頭拌入燉飯內，提升燉飯層次。可以300元加購。

AW.Restaurant秋．現代法餐

時間：18:00-21:30 ，每個餐期僅接待20名

(午餐 11:30-14:30，11/16後開放中午餐期訂位)

地址：高雄市三民區九如一路815號2樓

電話：07-974 1218

線上預約：http://bit.ly/3FBQ9vw

AW Restaurant開幕一年，空間優雅已獲多項大獎。圖/御盟集團提供
AW Restaurant開幕一年，空間優雅已獲多項大獎。圖/御盟集團提供
「四季時蔬紅玉清湯」是營養師的代表之作。記者羅建怡/攝影
「四季時蔬紅玉清湯」是營養師的代表之作。記者羅建怡/攝影
AW Restaurant全新版現代法餐即起登場。圖/御盟集團提供
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「大蝦蝦湯醬汁佐法棍」是法國馬賽魚湯的新變化。記者羅建怡/攝影
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粉嫩柔美的前菜「水蜜桃榛果伊比利火腿」。記者羅建怡/攝影
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「時令鮮魚大葉柚子胡椒醬」如大師畫作。記者羅建怡/攝影
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主菜上桌，現場研磨新鮮可可，食客們搶拍照、掀起高潮。記者羅建怡/攝影
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