2023南國漫讀節11月6場講座登場！重量級作家王偉忠、張大春、駱以軍等輪番現身

2023南國漫讀節即將進入11月場次，作為全台最具指標的閱讀活動，11月將舉辦6場講座，重量級講者齊聚，11月4日14～20點將於屏東總圖戶外廣場舉辦漫遊市集，及創作藝人鶴 The Crane的演出，11月到南國屏東來趟無邊際漫遊吧！

屏東總圖全台唯一園區式的森林圖書館。 圖／屏東縣屏東市公所提供

11月4日11點在屏東總圖3樓大階梯，邀請作家兼學者于國華，以「你的美、你說了算！」為題，從當代多樣化的美學觀點出發，鼓勵大家能夠接受多元美的人事物。

同日13點30分在5樓演講廳，作家許悔之以「眾聲如此喧嘩——1980年代，我的文化啓蒙與養成」為題，分享自己生長的期間，特別於80年代，帶來什麼成長的元素。15點30分在3樓大階梯，資深策展人林宜標，過去經手台灣眾多大型熱門的展覽、藝文表演，將分享「藝展人生—30年的辦展啟示錄」，帶大家看到展覽背後的秘密。

11月4日，邀請于國華（左起）、許悔之、林宜標等人，於屏東總圖舉辦講座。 圖／各講者提供

11月5日將有兩位當代文壇重量級作家與一場鐵道的講座，11點在總圖5樓，作家駱以軍將會出席，以「重返80年代情懷，漫遊屬於台灣的文學記憶」，暢談台灣文學的多樣性發展，讓大家思想與視野也跟著漫遊。

13點則是重量級作家張大春難得於屏東的講座，以「從老台北談記憶與書寫」為題，張大春從80年代就開始寫作，多本著作陪著大家長大，此次在講座上會分享什麼書寫經驗，讓許多人相當期待。

11月5日，邀請駱以軍（左）、張大春，於屏東總圖舉辦講座。 圖／各講者提供

2023南國漫讀節的11月亮點講座，將於11月25日16點30分，由製作人王偉忠以「眷村的幸福，是手工捏的！」為題，在屏東市得勝遺構公園旁空地演講，所在地也是眷村，讓聽眾能夠親自在眷村旁，聽王偉忠分享眷村的幸福感，是最完美的講座場域，本場次將優先開放事先報名民眾入場就坐。

11月25日邀請王偉忠，於得勝遺構公園旁空地舉辦講座。 圖／屏東縣政府提供

2023南國漫讀節講座報名請上Accupass網站，更多活動資訊請上屏東縣政府文化處FB、屏東縣立圖書館總館FB查詢。

11月講座報名：https://bit.ly/3RPSAB7

王偉忠講座報名：https://bit.ly/472N02E