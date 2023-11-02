美國期刊研究：多跑1分鐘 性活動時間增長2.3分鐘

根據美國期刊「American Journal of Cardiology」一項研究，發現受試者在跑步機上多堅持1分鐘，能使性活動持續時間增長2.3分鐘；World Gym提供5種運動，也可增加性福感，讓性福更持久。

World Gym提供5種運動，包括第1種跑步，慢跑可充分鍛鍊男性的骨盆肌群和陰莖附近的肌肉，加強收縮力、張力，以及充血速度，提高觸覺敏銳度，感受到更多快感。

第2種凱格爾運動，透過反覆收縮和放鬆的動作，增加骨盆肌群的肌力，改善勃起障礙和早洩的情況。

第3種深蹲，深蹲可鍛鍊到腿部肌肉，增加肌耐力，也能增加血液流到骨盆區域的水平，增強性能力。

第4種伏地挺身，伏地挺身會增強核心肌群、手臂以及腰背肌力，長期訓練下來，腰部的力量增加，上肢的耐力也更持久。

第5種游泳，游泳時會鍛鍊到腰腹、四肢和骨盆區域的肌肉，幫助增加肌耐力，在進行性行為時更加放鬆，延長勃起時間。