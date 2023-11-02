將持續公布流感疫苗施打率排名 薛瑞元：台北市請加油

民眾因高端疫苗在新冠疫情期間的緊急授權（EUA）爭議，傳出拒打高端疫苗現象。此事引發朝野對立，衛福部次長王必勝日前率先在臉書批評地方政府不該禁止高端疫苗進入校園，衛福部長薛瑞元亦透過公布各縣市疫苗施打率，希望台北市加緊施打；他今天又點名台北市，要求台北市「請加油」，將持續公布縣市施打排名。

薛瑞元今出席立法院社福及衛環委員會備詢。他在會前受訪表示，50至64歲族群流感疫苗昨天開打，有關各廠牌疫苗施打率統計數字今天稍晚才會出來，目前尚無資料，但流感季即將到來，呼籲符合資格民眾盡快施打，保護自己也保護家人。

衛福部疾管署統計，65歲以上長者疫苗接種率台北市倒數第二。對此，薛瑞元表示，「請台北市加油」，不只台北市，其他縣市有落後者，也要加緊施打、催打，衛福部會定期公布各縣市流感疫苗施打情況，「如果跟別人相比，就會知道自己是不是還有努力空間，就會趕快打。」

公費流感疫苗第一階段於10月開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第二階段則是自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

根據疾管署，112年度流感疫苗接種計畫，截至10月31日止，共計接種390萬1413劑，去年同期累計接種數為 371萬9160劑，今年累計較去年增加 18萬2253劑。至於各縣市施打率，65歲以上長者接種率全國平均為38.9％，前三名為連江縣（51.2％）、彰化縣（48.4％）、嘉義縣（47.1％），倒數3名是金門縣（32.2％）、台北市（33.5％）、花蓮縣（34.1％）。

另外，被問及登革熱疫情未來走向，薛瑞元表示，今年天氣看起來比較暖，據氣象報告指出，下周東北季風將至，氣溫會下降，目前而言，氣溫亦「緩步下降」，衛福部將持續防治策略，希望控制疫情發展，未來天氣轉涼，蚊子活動減少，對疫情會有幫助。