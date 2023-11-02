患者嗆「活著出院要告醫師」 醫嘆：救人命得傳票

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，在臉書貼文指出，有病危患者揚言，「讓她活著出院就要告醫師」，他表示，「醫護救人一命得到法院傳票一張」、「現在看起來治療成功，病人會活下來出院而且功能良好（有到法院的體力）」。

蘇一峰在社群媒體上貼出一張圖片，內容提到，「病人表示質疑主治醫師的判斷，並說，『若活著出病房一定要告他』，故聯絡值班護理長、單位護理長、社工此病人有潛在醫糾風險，列入交班事項。

蘇一峰說，「病危病人揚言，讓她活著出院就要告醫師，請問大家會怎麼做？」並感嘆醫護救人一命，得到法院傳票一張，醫師救人有功無賞、打破要賠，隨後補充道，「現在看起來治療成功，病人會活下去來出院而且功能良好（有到法院的體力）」，「各位醫護人員之後一起抱團去法院報到」，並表示患者揚言要聯絡媒體。

有網友在留言區提到，「求死不該跑到醫院，更不該連累醫生！」、「好像在看大陸劇，大陸的醫療很多這款人，有好的人，也有心地壞的人，台灣人的素質就是被這種人破壞，整天在嘴大陸，結果把自己變成和他們一樣的人，真夠可憐。」