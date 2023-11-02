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季長期天氣展望 氣象署：偏暖、秋末入冬乾轉雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
秋去冬來有點暖。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
秋去冬來有點暖。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣候上，11月至隔年1月天氣型態轉為東北季風影響為主，進入冬季，大陸冷高壓逐漸發展增強，各地氣溫會隨著季節轉換逐漸下降，迎風面的北部、東北部易有降雨發生，中南部為枯水期。

氣象署預測未來一季的氣溫和雨量，台灣附近的氣溫為正常至偏暖。從秋季進入冬季，雨量逐漸增多；11月台灣附近預報正常至偏少；12月台灣附近預報正常至偏多；1月模式預報台灣附近以正常至多雨機率較高。

根據目前全球海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶持續呈現聖嬰及正相位印度洋偶極的海氣型態，東亞冬季季風強度偏弱，但今年西太平洋海溫持續偏暖使得赤道東西向海溫梯度偏弱，氣象署說，因此，聖嬰引起的環流所造成的影響是否與過去一致，仍有不確定性。

秋末入冬乾轉雨。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
秋末入冬乾轉雨。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣象署

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