季長期天氣展望 氣象署：偏暖、秋末入冬乾轉雨

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣候上，11月至隔年1月天氣型態轉為東北季風影響為主，進入冬季，大陸冷高壓逐漸發展增強，各地氣溫會隨著季節轉換逐漸下降，迎風面的北部、東北部易有降雨發生，中南部為枯水期。

氣象署預測未來一季的氣溫和雨量，台灣附近的氣溫為正常至偏暖。從秋季進入冬季，雨量逐漸增多；11月台灣附近預報正常至偏少；12月台灣附近預報正常至偏多；1月模式預報台灣附近以正常至多雨機率較高。