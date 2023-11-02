彰化縣濃霧特報 晴朗溫暖天氣到周日 下周一午後變天

中央氣象署發布彰化縣濃霧特報，今天彰化以南地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，彰化地區已出現能見度不足200公尺的現象。

天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天隨著北方高壓東移，台灣附近由原本的東北風轉為偏東風，就連迎風面的東北部降雨也趨於停止，全台天氣都大致穩定。

氣溫部分，李至晟說，清晨低溫也普遍比昨天回升1-2度，但由於雲少導致夜間輻射冷卻增強，本島的平地最低溫降到16.5度，出現在新竹關西，另外花東縱谷的鯉魚潭17.4度。白天在陽光的照射下，各地氣溫就會快速回升。西半部由北到南可能30度以上，南部內陸近山區有機會34-35度。

他說，因為水氣少，也不太會有午後對流發展，是相當悶熱的天氣，只有東部沿海偶爾有零星的地形降雨，日夜溫差很大。

這樣穩定而溫暖的天氣將持續到周日，李至晟說，下一波東北季風會在下周一的午後報到，當天中午前後各地還是大致溫暖，午後從基隆北海岸開始轉為陰短暫雨的天氣，晚間擴及到大台北和東半部，持續一到兩天後，下周三減弱。

李至晟表示，強度偏弱，目前看來可能只有下周二北部、東半部高溫會降到23-25度，中南部則只有沿海稍微降到30度以下，風力也會增強，各地早晚低溫則都在20度左右。下周三東北季風減弱，影響就告一段落。

李至晟表示，雖然在中國大陸上有高壓活動，但位置偏北，所以一來是沒有顯著的冷空氣南下，二來是台灣附近也沒有辦法因為冷暖對峙形成鋒面為中南部帶來降雨，熱帶洋面也比較平靜。總結來說，未來一段時間台灣附近都沒有看到太劇烈的天氣系統接近，降溫可能要再等等。