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速食店員工被內場吼「1句話」當場離職 他櫃台前等快2小時：以為在吃米其林

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速食店員工被內場吼這句當場離職 客人傻眼 網挺：難怪爆氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名網友昨晚在新北市一家速食連鎖店點餐，店員遭內場吼罵後當場離職，他等了將近2小時才取到餐點。圖／取自PTT
一名網友昨晚在新北市一家速食連鎖店點餐，店員遭內場吼罵後當場離職，他等了將近2小時才取到餐點。圖／取自PTT

速食餐廳主打出餐速度快，PTT有網友昨晚在新北市一家速食連鎖店點餐，目睹幫他服務的店員遭內場吼罵「先出餐」，店員當場瀟灑離職走出去，該名網友傻眼，繼續枯等45分鐘，卻沒有店員「敢」幫忙點餐。他表示，只差9分鐘就等滿2小時，「我以為我是在吃米其林」。

PTT速食版有網友分享速食店點餐的奇妙遭遇，他在晚餐尖峰時間站櫃檯等了半小時，才有人來點餐，沒想到點餐到一半，內場就大吼櫃台店員「先出餐！先出餐！客人在等了」；結果幫他服務的店員回罵一句國罵之後就瀟灑離開櫃檯，拿了安全帽就走出店門了。

該名網友表示，他站在櫃檯等邊發文，都等45分鐘了，還沒有其他店員「敢」幫現場點餐。「不點餐就不算出餐延遲，簡直天才了吧」。該名網友並打客訴，也在Google地圖留下負評，他表示，他後面還有一整排的現場點餐客人，「能不能離職前先幫我點完再離職」。

其他網友表示，「消費者也不能怎樣啊，他不賣你又沒犯法」、「是流程的問題」、「點餐機就是這樣啊，櫃台當備餐人員，櫃台結帳是臨時輔助而已」、「你也太有耐心」、「我欣賞那店員，也佩服原po」、「尖峰時間一個人要點餐又要出餐，還有白目在那邊瞎指揮，難怪爆氣」、「可以好好講話，偏偏某些人就是喜歡吼」。

一名網友昨晚在新北市一家速食連鎖店點餐，店員遭內場吼罵後當場離職，他等了將近2小時才取到餐點。圖／取自Google
一名網友昨晚在新北市一家速食連鎖店點餐，店員遭內場吼罵後當場離職，他等了將近2小時才取到餐點。圖／取自Google

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