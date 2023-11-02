速食店員工被內場吼這句當場離職 客人傻眼 網挺：難怪爆氣

速食餐廳主打出餐速度快，PTT有網友昨晚在新北市一家速食連鎖店點餐，目睹幫他服務的店員遭內場吼罵「先出餐」，店員當場瀟灑離職走出去，該名網友傻眼，繼續枯等45分鐘，卻沒有店員「敢」幫忙點餐。他表示，只差9分鐘就等滿2小時，「我以為我是在吃米其林」。

PTT速食版有網友分享速食店點餐的奇妙遭遇，他在晚餐尖峰時間站櫃檯等了半小時，才有人來點餐，沒想到點餐到一半，內場就大吼櫃台店員「先出餐！先出餐！客人在等了」；結果幫他服務的店員回罵一句國罵之後就瀟灑離開櫃檯，拿了安全帽就走出店門了。

該名網友表示，他站在櫃檯等邊發文，都等45分鐘了，還沒有其他店員「敢」幫現場點餐。「不點餐就不算出餐延遲，簡直天才了吧」。該名網友並打客訴，也在Google地圖留下負評，他表示，他後面還有一整排的現場點餐客人，「能不能離職前先幫我點完再離職」。