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晝熱夜涼秋老虎上看35度高溫 吳德榮：下周一晚變天

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晝熱夜涼秋老虎上看35度高溫 吳德榮：下周一晚變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日中層的太平洋高壓籠罩，大氣穩定，低層則轉東南風，為秋老虎天氣型態。白天氣溫逐日漸升，北台灣高溫由33度逐日升至34度，中南部由34度逐日升至35度。本報資料照片
今天至周日中層的太平洋高壓籠罩，大氣穩定，低層則轉東南風，為秋老虎天氣型態。白天氣溫逐日漸升，北台灣高溫由33度逐日升至34度，中南部由34度逐日升至35度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日中層的太平洋高壓籠罩，大氣穩定，低層則轉東南風，為秋老虎天氣型態。白天氣溫逐日漸升，北台灣高溫由33度逐日升至34度，中南部由34度逐日升至35度。

吳德榮說，清晨輻射冷卻作用、各地區平地最低氣溫仍在17度至21度左右，日夜溫差大，應注意衣著調適。由於天氣晴朗，中午前後紫外線強，應注意防曬。今天北部18至33度、中部20至34度、南部21至34度、東部18至32度。

吳德榮表示，下周一傍晚至周二東北季風南下，冷空氣並不強，大台北、東半部因有雨而轉涼，桃園以南高溫略降、影響不大。下周三東北季風減弱，氣溫回升，北海岸、東半部有局部短暫雨。

吳德榮 東北季風

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