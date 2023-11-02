晝熱夜涼秋老虎上看35度高溫 吳德榮：下周一晚變天

「我送自己40歲的生日禮物是去南極！」旅遊和攝影達人張逸帆（小帆）2018年到南美洲旅行，那一年裕隆集團董事長嚴凱泰因癌症過世，「他給我很大的感觸，高富帥、有的是錢，卻有很多事情無法去做。」

2023-11-02 05:00