健康你我他／感恩良醫話金門 舒緩我母親不適

今年2月一場突如其來的巨變，讓我不知所措。86歲的母親病倒了，經過地區醫院檢查後，主治醫師建議我們趕緊轉院到台北榮總求助婦女醫學部主治醫師莊其穆。

2月6日第一次看診，莊醫師花了很久的時間看了電腦斷層檢查影像與轉院資料，為了舒緩母親的不適與緊張，開始跟母親話家常，聊到他曾經在金門服務四年，而母親則是823砲戰後遷居到台灣，並說明母親必須趕緊住院治療。

看診後又做了腎臟超音波、陰道超音波，近中午時接到住院電話，住院前則做了胸部X光以及心電圖。終於順利入住了二人病房，我的心才稍稍放下。因為若沒病房住，母親真的快撐不住了。

莊其穆醫師視病如親，母親每次看到莊醫師巡房，心理都非常的溫暖與放心，而且也完全相信並聽從莊醫師的治療。第一階段經過開刀、標靶、腹腔IP管的九次化療，罹患卵巢癌第四期的母親病情已穩定下來，生活慢慢的可以自理，我內心非常感激。

現在母親正進行新療程第二階段治療，10月25日，母親竟然可以自行從榮總中正樓病房走到第二門診七樓看診。在莊醫師領導的醫護團隊與勤務團隊的照顧下，母親很神奇的控制住病情，雖然非常的辛苦，但她活了下來，我由衷的感恩。