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打公費流感疫苗 全聯接種送水果

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
公費流感疫苗於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。記者林俊良／攝影

第二階段公費流感疫苗於昨開打，接種對象為五十至六十四歲無高風險慢性病成人，符合資格者超過五百萬人，如果至醫療院所施打疫苗，須支付掛號費，想省錢的民眾可選擇各地衛生所、全國八十家全聯接種站，免收掛號費。全聯總經理蔡篤昌表示，為了提升打氣，還準備了健康禮物（香蕉、瓶裝水）。

公費流感疫苗第一階段在十月開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、六十五歲以上長者等，截至十月底，累積接種三九○萬劑流感疫苗，比去年同期增加十八萬劑。

疾管署長莊人祥表示，新冠疫情後，免疫負債反撲，這一年來，流感疫情高於過去同期，全年皆為流感流行期，加上新冠疫情尚未結束，未來每年可能施打ＸＢＢ新冠疫苗、流感疫苗。

莊人祥提醒，今年全台約四千個接種合約院所，建議先透過各地方衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或一九二二防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約。接種疫苗時，應避免空腹，並攜帶健保卡等相關文件。

莊人祥表示，部分民眾對高端存有疑慮，以致出現躲打潮，但疫苗品質並沒有問題，請民眾放心。目前高端流感疫苗陸續接種近四十萬劑，剩下廿萬劑。

流感疫苗 衛生所 疫情

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