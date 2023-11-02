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摩登紳士 11月26日演唱經典老歌

聯合報／ 本報訊
曾任四季合唱團成員的人聲團體「摩登紳士」首度訪台，將帶來1960年代西洋金曲。圖／聯合數位文創提供
曾任四季合唱團成員的人聲團體「摩登紳士」首度訪台，將帶來1960年代西洋金曲。圖／聯合數位文創提供

60年代風靡全球的四季合唱團（The Four Seasons）在百老匯音樂劇「澤西男孩」（Jersey Boys）大獲成功，人聲樂團摩登紳士（The Modern Gentlemen）也乘復古熱，躍上全球各大音樂現場演出，外媒譽為「西洋金曲首席代言人」，本月底將來台灣登上國家音樂廳舞台，為樂迷帶來披頭四、海灘男孩、Bee Gees等流行巨星代表作品，多人優惠套票現正熱賣中。

摩登紳士是美國首屈一指的演唱組合，秉持老歌新唱精神，完美拿捏原汁原味重現與改編驚喜的平衡，以人聲團體堅強的演唱技巧與團隊默契，游刃有餘地掌握doo-wop與魔城（Motown）音樂風格。4位成員Landon Beard、Todd Fournier 及 Brian、Brandon Brigham 兄弟近年活躍美國指標性電視節目、電影及音樂節製作中，是演歌視三棲的實力組合，魅力熟男形象圈粉無數。

受主辦單位益利輪船邀請，摩登紳士11月26日來台，演出倒數最後一個月，2人同行88折、4人套票85折，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/Y0QblX），客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

美國 音樂劇 舞台

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