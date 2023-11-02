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失智症紅綠燈 AI救護車縮短偏鄉救命時間

聯合報／ 記者蘇湘雲／台中報導
中榮創新設計遠距救護車急救流程，大幅縮短患者搶救時間。圖／台中榮總提供
中榮創新設計遠距救護車急救流程，大幅縮短患者搶救時間。圖／台中榮總提供

從南投埔里到台中榮總約65公里，救護車要開40分鐘，讓救命任務充滿變數。近年台中榮總積極發展AI人工智慧醫療，運用穿戴式裝置、救護車生理監測系統與遠距、雲端數位科技等，創新設計一套遠距救護車急救流程，縮短患者的救命時間，挽救了更多生命。

「對的事情，就要趕快去做。」台中榮總院長陳適安認為，偏鄉醫療如果有AI人工智慧、遠距醫療的輔助，當地急重症病患就可以多一點活命機會。台中榮總智慧醫療委員會團隊、遠距照護中心團隊因此設計遠距救護車急救輔助流程，讓偏鄉腦中風等病患能及時獲得救治。

網路訊號維穩 救護車挑戰

中榮智慧醫療委員會執行長陳昆輝。圖／台中榮總提供
中榮智慧醫療委員會執行長陳昆輝。圖／台中榮總提供

中榮智慧醫療委員會執行長陳昆輝說，埔里分院到中榮車程40分鐘，當醫師接到疑似有腦栓塞患者時，隨即通知中榮「腦動脈取栓團隊」待命，並根據救護車上病患使用的穿戴式裝置所呈現的數據，給予救護員適當指示，同時做好「靜脈血栓溶解術」準備，也同步調度好加護病房床，在急診團隊協助下，使病患得以在黃金治療期給藥，大幅減少腦中風傷害。

中榮智慧醫療委員會負責人副院長李政鴻指出，在救護車行駛時，最具挑戰的是要確保路程上的網路訊號穩定、順暢，才可讓偏遠地區病患能及時得到幫助。

偏鄉臥床患者 可遠距監控

台中榮總副院長李政鴻。圖／台中榮總提供
台中榮總副院長李政鴻。圖／台中榮總提供

台中榮總也將遠距照護的觸角延伸至住在偏遠地區的長輩、臥床病患。陳適安說，一名住在嘉義的92歲長者，因行動不方便，無法頻繁進出醫院，即透過遠距生命跡象及心電圖監控照顧系統，醫療人員就能了解病患的心臟狀況，即時提供關心、支援，病患回診時，主治醫師也能掌握最新狀況。不過，隨著疫情解封，遠距醫療的給付部分，目前呈現限縮趨勢，令人憂心。

陳適安認為，醫院進行智慧醫療科技的建置，是一項勢在必行的趨勢，但如果要持續進行創新研發、永續運作，政府的投入、支持，以及相關醫療費用的給付或補助，都是維持創新研發及運作的重要基礎，期盼透過數位醫療科技的研發與運用，可以造福更多病患、民眾，同時能與世界接軌，創造台灣更多耀眼成績。

台中榮總 遠距 救護車

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